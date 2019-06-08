Пять голов Украины, спасение Румынии и второй хет-трик форварда Израиля: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Украины в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 года забила пять безответных мячей в ворота Сербии. Румыния за 15 минут до конца уступала Норвегии два мяча, но сумела спастись в добавленное арбитром время. Нападающий Израиля Эран Захави оформил хет-трик во второй встрече подряд. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Группа А

Важнейшей волевой победой в отчётный игровой день удалось отметиться сборной Чехии. После поражения от Англии со счётом 0:5 подопечные Ярослава Шильгавы больше не имели права на осечку и дома были обязаны обыгрывать прямых конкурентов из Болгарии.

Но вместо активного начала хозяева умудрились пропустить уже на третьей минуте, причём непосредственное участие во взятии ворот чехов принял полузащитник «Ростова» Ивелин Попов. После его подачи Исмаил Иса открыл счёт.

Коллектив Шильгавы оказался в крайне затруднительном положении, но в самый сложный момент команду выручил форвард, которого вполне можно назвать одной из главных звёзд нынешней сборной Чехии, — Патрик Шик.

Нападающий «Ромы» ещё в середине первого тайма сравнял счёт, а сразу после перерыва благодаря скидке экс-защитника «Спартака» Марека Сухи вывел хозяев вперёд. Этого чехам оказалось достаточно для важнейшей волевой победы.

Шик же записал на свой счёт шестой и седьмой голы в 17-м матче за сборную.

А вот в балканском дерби Черногории и Косова победителя выявить не удалось. Подопечные Любиша Тумбаковича хотя и являлись фаворитами противостояния, вынуждены были отыгрываться после пропущенного в середине первого тайма мяча и в результате довольствовались лишь ничьей. С двумя очками в трёх матчах черногорцы, как и косовары, продолжают сражение за вторую строчку в группе.

Черногория — Косово — 1:1

Чехия — Болгария — 2:1

Положение команд: Англия — 6, Чехия — 3, Болгария — 2, Косово — 2, Черногория — 2.

Группа B

В одном из центральных матчей игрового дня Украина во Львове неожиданно легко разгромила Сербию и поднялась на первое место в своей группе. Для гостей эта игра получилась по-настоящему провальной, тогда как подопечные Андрея Шевченко быстро поймали кураж и в итоге забили в ворота соперника пять безответных мячей.

Также по теме Северное возрождение: гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций Сборная Нидерландов по футболу вслед за Португалией стала финалистом первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Подопечные Рональда Кумана в...

Начало положил дубль полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова в середине первого тайма. Футболист сначала замкнул прострел с правого фланга, а затем нанёс потрясающий обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной.

После перерыва избиение сербов продолжил Евгений Коноплянка, который забил юбилейный 20-й мяч в 80-м матче за сборную. Поддержал его почин нападающий Роман Яремчук. Для него данный гол, напротив, стал дебютным в составе сборной. Примечательно, что отличиться форварду удалось в родном городе на глазах у родителей.

Наконец, поставил точку в игре всё тот же Коноплянка. Таким образом сборная Украины не оставила шансов прямому конкуренту, а сербы потерпели самое крупное поражение в истории и нанесли в створ ворот Андрея Пятова всего один удар за 90 минут.

В другом матче группы Люксембург едва не обыграл Литву во второй раз подряд. После первого тайма люксембуржцы не только вели в счёте, но и заработали численный перевес. Однако за 15 минут до финального свистка прибалтам всё же удалось уйти от поражения, что позволило им заработать первое очко в отборочном цикле.

Украина — Сербия — 3:0

Литва — Люксембург — 1:1

Положение команд: Украина — 7, Люксембург — 4, Португалия — 2, Сербия — 1, Литва — 1.

Группа D

Лидирующие в данной подгруппе ирландцы добились стратегически важной ничьей в гостевом матче с Данией. Долгое время соперникам не удавалось открыть счёт, но за 15 минут до конца Пьер-Эмиль Хейбьёрг всё же вывел хозяев вперёд. Однако гостям удалось спастись в самой концовке благодаря точному удару Шейна Даффи.

Этот результат устроил Ирландию, но никак не устроил Данию, в активе которой после двух матчей значится всего одно очко.

Также любопытно, что соперники пересеклись уже в пятый раз за последние два года. Ранее жребий сводил их в стыковых матчах чемпионата мира-2018, а также в Лиге наций.

Между тем обойти Данию в турнирной таблице удалось даже Грузии, которая дома ожидаемо разгромила Гибралтар и набрала первые очки в текущей квалификации.

Грузия — Гибралтар — 3:0

Дания — Ирландия — 1:1

Положение команд: Ирландия — 7, Швейцария — 4, Грузия — 3, Дания — 2, Гибралтар — 0.

Группа G

Между тем сборная Польши сделала очередной шаг к тому, чтобы заранее гарантировать себе участие в чемпионате Европы. В отчётный игровой день подопечные Ежи Юзефа Бженчека одержали третью победу в третьем матче квалификации. Вслед за Австрией и Латвией оказалась повержена Северная Македония.

Причём полякам в непростом поединке вновь удалось взять верх с минимальным счётом. Неудивительно, что решающий и единственный мяч в самом начале второго тайма забил опытный Роберт Левандовски, для которого данный гол стал 57-м за сборную. Ассистировал же ему футболист «Милана» Кшиштоф Пёнтек.

Одержали победу и главные преследователи поляков — сборная Израиля. Коллектив Андреаса Херцога на выезде разгромил Латвию благодаря второму подряд хет-трику Эрана Захави. В марте опытный форвард трижды поразил ворота австрийцев, а теперь повторил достижение в матче с Латвией.

Неудивительно, что именно Захави с семью голами уверенно лидирует в гонке бомбардиров отборочного турнира. Ближайший преследователь Клаудиу Кешерю из Румынии отстаёт от Эрана на два точных удара.

Причём ранее 31-летний форвард не отличался такой результативностью в матчах за сборную. Если в последних трёх встречах в составе национальной команды Захави отличился семь раз, то в предыдущих 41 почти столько же — восемь.

Наконец, в ещё одном поединке группы набрать первые очки удалось Австрии. Команда крайне неудачно начала отборочный турнир — потерпела два подряд поражения. Однако в матче со Словенией к подопечным Франко Фоды пришла удача, и за 15 минут до финального свистка Гвидо Бургшталлер принёс австрийцам важнейшие три очка.

Латвия — Израиль — 0:3

Северная Македония — Польша — 0:1

Австрия — Словения — 1:0

Положение команд: Польша — 9, Израиль — 7, Северная Македония — 4, Австрия — 3, Словения — 2, Латвия — 0.

Группа F

В данной подгруппе «дежурные» три очка записали в свой актив Испания и Швеция. «Красная фурия» на выезде ожидаемо разгромила Фарерские острова. Впрочем, сборной небольшой островной автономии удалось даже поразить ворота фаворита.

Дважды пропустив уже к 20-й минуте, хозяева неожиданно сумели отличиться. После подачи углового Клеминт Ольсен с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Правда практически тут же Тейтур Гестсон срезал снаряд в собственные ворота, а уже после перерыва Хосе Луис Гайя довёл счёт до крупного — 4:1.

С аналогичной разницей одолели Мальту шведы. Они открыли счёт уже на второй минуте, а после перерыва отличились ещё дважды. Примечательно, что поразить ворота соперника удалось и полузащитнику «Краснодара» Виктору Классону, который провёл на поле все 90 минут.

Победы позволили Швеции и Испании ещё больше оторваться от преследователей, поскольку Румыния и Норвегия в очной встрече так и не сумели выявить победителя.

Причём норвежцы за 15 минут до конца вели в счёте два мяча, но умудрились растерять добытое преимущество. Дублем отметился упомянутый выше Кешерю. Спасти Румынию от поражения натурализованному футболисту удалось на 92-й минуте.

Швеция — Мальта — 3:0

Норвегия — Румыния — 2:2

Фарерские острова — Испания — 1:4

Положение команд: Испания — 9, Швеция — 7, Румыния — 4, Мальта — 3, Норвегия — 2, Фарерские острова — 0.