Северное возрождение: гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов по футболу вслед за Португалией стала финалистом первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Подопечные Рональда Кумана в дополнительное время обыграли команду Англии со счётом 3:1. Героем матча стал Квинси Промес, который в овертайме заставил Кайла Уолкера забить автогол, а затем и сам отличился на 114-й минуте. Голландские футболисты впервые за девять лет сыграют в финале турнира для национальных сборных.

Пока весь Старый свет готовится к июньским отборочным матчам футбольного Евро-2020, в Португалии продолжается первый розыгрыш своеобразного «Финала четырёх» Лиги наций. В первой полуфинальной игре хозяева турнира благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли Швейцарию, что вряд ли можно было считать большой сенсацией.

Зато в другом матче ожидать можно было какого угодно результата, кроме, конечно же, ничьей. Занявшая четвёртое место на прошлогоднем чемпионате мира Англия встречалась с Нидерландами, которые тот турнир пропустили. И хотя эти две страны много объединяет в культурном и футбольном плане, на одном поле они не встречались уже очень давно. Последняя встреча двух соседей по Северному морю произошла на Евро-1996, где англичане на групповом этапе одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Связи двух футбольных держав стали ещё сильнее благодаря последнему розыгрышу Лиги чемпионов — англичане и голландцы в составе разных команд боролись за главный клубный трофей Европы, а противостояние «Тоттенхэма» и «Аякса» стало одним из украшений турнира.

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Правда, главного тренера англичан Гарета Саутгейта итоги ЛЧ как будто не впечатлили. Несмотря на то, что своих подопечных он привёз в Португалию гораздо позже голландцев, в стартовый состав он не выбрал никого из игроков «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Атакующее трио составили Рахим Стерлинг, выбранный капитаном в своём 50-м матче за сборную, Маркус Рашфорд и редкий для английской команды легионер из чемпионата Германии Джейдон Санчо. Саутгейт в десятый раз выбрал такой состав, в котором средний возраст игроков не превысил 25 лет.

В свою очередь, наставник голландской сборной Рональд Куман не пожалел героев лигочемпионских баталий и вместе с целым «десантом» влюбивших в себя всю футбольную Европу игроков «Аякса» выпустил на поле Вирджила ван Дейка и Джорджиньо Вейналдума. В отличие от Саутгейта, он решил, что успехи в составе «Ливерпуля» должны их вдохновить.

Обе команды начали встречу неспешно, в не слишком продуктивной борьбе на чужой половине поля. Несколько не очень опасных ударов перемежались мелкими фолами, не позволявшими увеличить темп игры. Попытка голландцев организовать позиционную атаку плодов не принесла — Мемфис Депай, ранее заставший врасплох английских защитников, в этот раз долго думал над продолжением эпизода и потерял слишком много времени.

Сборная Нидерландов продолжила неспешно контролировать мяч, не позволяя соперникам самим вразумительно атаковать. Но англичан явно не устраивали нули на табло, и их попытки оживить игру зачастую пресекались фолами. Долго так продолжаться не могло, и за свою пассивность голландцы оказались наказаны.

Лучший молодой защитник мира Маттейс де Лигт потерял мяч, и когда за ним кинулся Рашфорд, голландец попросту сбил соперника в своей штрафной. Судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший, забив четвёртый мяч в семи последних играх за сборную. Тут же нападающий «Манчестер Юнайтед» мог удвоить счёт. Де Лигт вновь не справился со своими обязанностями, и Рашфорд чуть не оказался опять один на один с Яспером Силлессеном. Голландцев спас Дензел Дюмфрис, сумевший прервать выпад англичанина без нарушений правил.

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Who's getting the next goal?#NationsLeaguepic.twitter.com/Y3NhJ5Uah1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 6 июня 2019 г.

После перерыва Рашфорд не вернулся на поле. Саутгейт решил, что пора отдать капитанскую повязку Гарри Кейну и выпустил его на второй тайм. После того, как Санчо и Депай обменялись ударами в створ, замены продолжились. Англичан усилил Джесси Лингард, а голландцев — Квинси Промес, о котором в этот день стало известно, что в «Спартак» он возвращаться не собирается.

Замены Кумана оказались более продуктивными, и к середине второго тайма голландцы прочно обосновались в штрафной сборной Англии. На 71-й минуте Промес дальним ударом заработал угловой, который привёл к ещё одному розыгрышу мяча, только уже с другого фланга. И этот стандарт помог голландцам отыграться. Депай навесил во вратарскую, оттуда де Лигт сравнял счёт, исправившись за досадный эпизод с пенальти.

Подопечные Саутгейта могли тут же вновь выйти вперёд. Пока голландские защитники отвлекались на Стерлинга, Лингард оказался один перед Силлессеном и нанёс удар. Однако видеоповтор показал, что английский футболист оказался в крошечном офсайде. Сердиться на VAR родоначальникам не стоило — вскоре система защитила их от пенальти, который мог быть назначен за игру Бенджамина Чилвела рукой. Два обращения к видеоарбитрам привели к тому, что главный судья встречи компенсировал сразу семь минут, но и они не помогли избежать дополнительного времени.

И до, и после свистка арбитра на второй перерыв главным действующим лицом матча был Депай. Из раза в раз он пытался нанести точный удар, но каждый раз терпел неудачу. Однако Куман не спешил его менять, словно предчувствуя, что нападающий ещё себя проявит. И его промах действительно принёс пользу сборной. Очередная неудачная попытка нанести удар, теперь уже после не менее ужасной потери со стороны Джона Стоунса, позволила выбежать на ударную позицию Промесу. В пылу его борьбы с Кайлом Уолкером мяч всё-таки оказался в воротах на 97-й минуте — от ноги англичанина.

🇳🇱⚽️ Promes forces the ball in off Walker!



Will England strike back?#NationsLeaguepic.twitter.com/EMFaGRxTR6 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 6 июня 2019 г.

Отыгрываться родоначальникам футбола было нечем — их атакующие порывы не стоили и половины всех промахов Депая. Во втором овертайме подопечные Саутгейта совсем сникли и перешли к глухой обороне. Но и она не спасла англичан от третьего гола поймавших кураж голландцев. Депай отнял мяч у Уолкера и вновь отдал его Промесу, у которого с прицелом никаких проблем не было. Бывший игрок «Спартака» поставил победную точку в матче на 114-й минуте.

Сборная Нидерландов одержала победу со счётом 3:1 и теперь оспорит с Португалией право первой в истории выиграть Лигу наций. Пускай статус этого турнира признаётся пока не всеми, но для Нидерландов итоговый успех будет особенно важен. Последние пять лет сборная страны вызывала не самые приятные чувства у своих болельщиков, но теперь она возвращается в число лучших команд Европы. Победа над англичанами и выход в финал Лиги наций это подтверждают.