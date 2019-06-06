«Хочу, чтобы он ответил за этот поступок»: новые подробности в деле Неймара об изнасиловании

Бразильская модель Нажила Триндади, обвиняющая футболиста Неймара в изнасиловании, впервые предстала перед СМИ. Скандал возник ещё на прошлой неделе, однако не было известно имя предполагаемой жертвы. Сам же спортсмен все обвинения в свой адрес отвергал, называя их попыткой вымогательства. Триндади рассказала свою версию событий и призналась, что ей нужны не деньги, а справедливость. При этом почти одновременно в сети появилось видео, на котором сама девушка бьёт спортсмена. Кроме того, у футболиста возникла новая проблема — он получил серьёзную травму в матче за сборную и теперь пропустит Кубок Америки.

Скандал с делом форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара об изнасиловании обрастает новыми подробностями. Так, перед СМИ впервые предстала предполагаемая жертва спортсмена.

Напомним, первая информация об инциденте возникла ещё на прошлой неделе, однако не было известно имя предполагаемой жертвы. Сам же спортсмен все обвинения в изнасиловании в свой адрес отвергал, называя их попыткой вымогательства.

Модель Нажила Триндади в эфире телеканала SBT рассказала, как познакомилась с футболистом, а также призналась, что сама была не против личной встречи с ним.

«Я общалась с Неймаром, как с обычным человеком. Он меня страстно желал и спросил, когда я смогу прийти к нему. Я ответила, что не могу сделать этого из-за финансовых проблем и работы. Тогда он заверил, что может решить их. Мне очень хотелось встретиться с ним», — заявила девушка.

Как сообщила Триндади, она приехала в парижский отель, где на тот момент находился спортсмен, однако общение пошло не по плану. По её словам, форвард ПСЖ «вёл себя агрессивно и был совершенно не похож на того человека, которого она знала».

«Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал действовать грубо. Оказалось, что у него не было средства предохранения, и я сказала, что так не пойдёт, на этом всё и закончится. Но он продолжал», — поведала модель.

По её словам, она неоднократно просила бразильца прекратить, но тот её не послушал, даже несмотря на то, что она кричала от боли.

«Он не останавливался и больше никак не реагировал на мои крики. Неймар развернул меня и начал насиловать, бить. Когда всё закончилось, я пребывала в шоке. Только потом осознала, что произошло», — призналась Триндади.

Как утверждает девушка, её главной мотивацией в данном деле является не желание получить от Неймара денежную компенсацию, а стремление добиться справедливости.

«Хочу, чтобы он ответил за этот поступок. Если бы мне были нужны деньги, я бы пошла по более простому пути», — заключила модель.

Примечательно, что почти сразу же в сети появилось видео из номера, в котором находились Неймар и Триндади. Однако его содержимое не особо соответствует описанию событий, представленному моделью. На записи видно, что футболист ложится на кровать, после чего к нему присоединяется и Нажила. Затем между ними вспыхивает ссора, и девушка начинает бить спортсмена.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Сам игрок пытается сопротивляется и просит девушку не бить его, в то время, как модель кричит на него.

«Сейчас я тебя побью. Ты знаешь, почему. Потому что вчера ты побил меня», — цитирует Триндади Fox Sports.

Таким образом, на данный момент не ясно, является ли данное видео опровержением показаний модели, либо оно было снято на следующий день после того, как Неймар произвёл насилие над Триндади.

Примечательно, что в данной ситуации в поддержку игрока выступили не только семья атлета и главный тренер сборной Бразилии Тите, но и президент страны Жаир Болсонару. Об этом глава государства заявил накануне товарищеской встречи с национальной командой Катара.

«Я хотел бы обнять его перед игрой. Он переживает трудное время, но я верю ему», — приводит слова Болсонару Globo Esporte.

Что касается скандалов, то совсем недавно футболист уже успел отметиться не самым красивым поступком. По окончании финального матча Кубка Франции, в котором ПСЖ уступил «Ренну», расстроенный поражением спортсмен не справился с эмоциями и напал на одного из болельщиков соперника.

Инцидент произошёл во время церемонии награждения. Нападающий поднимался по трибуне, когда увидел одного из фанатов, который что-то говорил проходящим мимо партнёрам, при этом снимая всё на камеру. Сначала Неймар попытался выхватить у мужчины телефон, а затем ударил того ладонью. Впоследствии Французская федерация футбола постановила дисквалифицировать его на три матча.

Несмотря на масштабность скандала, в настоящее время обвинения в изнасиловании являются не единственной проблемой Неймара. Так, уже на 21-й минуте товарищеского матча сборной Бразилии с Катаром голеадор получил травму и был вынужден покинуть поле. Он был так расстроен, что не смог сдержать слёз и вскоре удалился в подтрибунное помещение при помощи работников медперсонала.

О серьёзности травмы можно было судить по окончании встречи, когда Неймар лишь на костылях смог покинуть стадион. Впоследствии было объявлено, что нападающий получил разрыв связок голеностопа, в результате чего не сможет принять участие в Кубке Америки, который пройдёт в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Примечательно, что по ходу нынешнего сезона игрок уже испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. 23 января он получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги в матче Кубка Франции со «Страсбургом» и пропустил около трёх месяцев. Из-за этого Неймар не смог помочь «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, в которой клуб сенсационно уступил «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала.