Опубликовано видео конфликта Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В социальных сетях появилась видеозапись конфликта бразильского футболиста Неймара с моделью Нажилой Триндади, которая обвинила его в изнасиловании в парижском отеле.

На видео девушка даёт футболисту пощёчину, а затем наносит ему несколько ударов. При этом она обвиняет бразильца в том, что он причинил ей боль и оставил одну.

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Модель Нажила Триндади, написавшая заявление на Неймара по факту изнасилования, впоследствии изменила показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы.