Опубликовано видео конфликта Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании
- Reuters
На видео девушка даёт футболисту пощёчину, а затем наносит ему несколько ударов. При этом она обвиняет бразильца в том, что он причинил ей боль и оставил одну.
Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z— Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.
Модель Нажила Триндади, написавшая заявление на Неймара по факту изнасилования, впоследствии изменила показания, заявив, что близость с футболистом была по обоюдному согласию, однако он применял к ней физическую силу.
Ранее сообщалось, что Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы.