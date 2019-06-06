Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Футболист сборной Бразилии Неймар не сумеет помочь своей национальной команде из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Катаром (2:0).

Как сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии, нападающий национальной команды Неймар получил разрыв связок голеностопного сустава в товарищеском матче с Катаром и не сможет помочь партнёрам на Кубке Америки.

Тренерский штаб в ближайшее время решит, кто заменит футболиста ПСЖ. Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в матче сборной Бразилии и покинул стадион на костылях.