«Никто на моём месте не остался бы равнодушным»: Неймар ударил болельщика после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Нападающий ПСЖ Неймар стал участником конфликта с болельщиком «Ренна» после финального матча Кубка Франции, в котором парижане проиграли в серии пенальти. Во время церемонии награждения он попытался закрыть рукой телефон молодого человека, а затем ударил того по лицу. Сообщается, что фанат оскорблял подопечных Томаса Тухеля, однако сам болельщик это отрицает. Футболист частично признал свою вину, но в то же время отметил, что любой на его месте поступил бы так же.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вновь оказался участником неоднозначного эпизода. На этот раз бразилец вступил в конфликт с болельщиком.

Инцидент произошёл после финала Кубка Франции, который парижане проиграли «Ренну», ведя по ходу встречи 2:0. Подопечные Томаса Тухеля поднимались на церемонию награждения по трибуне, со всех сторон окружённые фанатами. Некоторые из них подбадривали игроков, другие снимали происходящее на камеру.

Один из болельщиков «Ренна» вёл себя более вызывающе. Он что-то говорил проходящим мимо Джанлуиджи Буффону, Левену Курзава, Марко Верратти, однако разобрать его слова было практически невозможно. Тогда следовавший за партнёрами по команде Неймар остановился около молодого человека и попытался выхватить его мобильный телефон. Полузащитник Мусса Диаби хотел уладить конфликт, но не удержал бразильца — и тот ударил фаната ладонью по лицу.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Вскоре в Instagram болельщика, 28-летнего Нанта, появилось видео инцидента. Он сопроводил пост ироничной подписью: «Неймар, который меня ударил».

Как сообщают СМИ, молодой человек позволил себе оскорбительные высказывания в адрес футболистов ПСЖ. На одной из записей видно, что он назвал Буффона «грязным шутом», Верратти — «расистом», а Неймару посоветовал «научиться играть в футбол».

Сам фанат эти обвинения отрицает. Он признался, что хотел поддеть парижан, однако не намеревался оскорблять их.

«Неймару говорил, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Верратти и Буффон, я сказал им: «Вы — никакие! Идите отсюда. Вперёд, «Ренн»!» — цитирует Эдуарда французское издание L’Eqipue.

Кроме того, он заявил, что был сильно расстроен произошедшим и планировал подать на бразильца заявление в полицию.

«Ко мне подошли представители службы безопасности ПСЖ и сказали, что решат эту проблему. Я дрожал, моя губа была разбита, а из носа текла кровь. Собирался возвращаться на машине в Нант, но, думаю, мне придётся переночевать здесь», — добавил фанат.

Позднее стало известно, что Эдуард — приятель одного из игроков «Ренна», чьё имя не называется. Накануне финала Кубка Франции в своих социальных сетях он рассказал, что на матч его пригласил «друг, играющий в футбол».

Один из друзей Неймара Алекс Бернардо разместил на своей странице в Instagram сообщение в его защиту. Он подчеркнул, что бразилец имел право поступить таким образом с человеком, оскорбившим его партнёров по команде. При этом сам нападающий отчасти признал свою вину.

«Считаю ли я этот поступок неправильным? Да. Но никто на моём месте не остался бы равнодушным», — написал нападающий в комментариях под постом Бернардо.

В ПСЖ расценили действия Эдуарда как провокацию. Представители клуба отметили, что в сложившейся ситуации они полностью поддерживают своего игрока.

«Болельщик оскорбил всех наших футболистов, когда они поднимались, чтобы получить свои медали. Он специально снимал себя, чтобы поднять шумиху», — приводит слова представителей парижского клуба RMС.

Отмечается, что расследованием ситуации займётся Федерация футбола Франции (ФФА).

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Неприятный эпизод последовал спустя всего два дня после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Неймара на три еврокубковых матча за высказывания по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». На своей странице в Instagram он назвал позором решение назначить пенальти в ворота парижан после просмотра видеоповтора. По итогам двух встреч подопечные Томаса Тухеля не прошли в следующую стадию турнира.

ПСЖ являлся бессменным обладателем Кубка Франции на протяжении последних четырёх лет, в то время как «Ренн» последний раз завоёвывал этот почётный трофей в 1971 году. После сенсационного поражения многие СМИ заговорили о внутренних проблемах в команде и об отсутствии налаженной коммуникации между футболистами.

В свою очередь, после финального матча Неймар позволил себе раскритиковать молодых игроков. По его словам, они не испытывают уважения не только к более опытным партнёрам, но и к тренерскому штабу.

«В раздевалке нам нужно больше быть похожими на мужчин, мы должны сплотиться. В нашей команде много молодых игроков, которые говорят больше, чем думают. Им необходимо слушать нас и уважать. Именно так поступал и я, когда только начинал свой путь в этом виде спорта», — цитирует нападающего ESPN.