Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Нападающий ПСЖ Неймар атаковал фаната после поражения своей команды от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Франции по футболу.

После игры бразилец поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Спортсмен закрыл рукой камеру и оттолкнул болельщика. Потом они обменялись фразами и Неймар нанёс фанату удар в район подбородка.

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче.

Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.