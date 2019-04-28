Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

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Нападающий ПСЖ Неймар атаковал фаната после поражения своей команды от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Франции по футболу.
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

После игры бразилец поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Спортсмен закрыл рукой камеру и оттолкнул болельщика. Потом они обменялись фразами и Неймар нанёс фанату удар в район подбородка.

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче.

Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.

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