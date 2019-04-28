Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
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После игры бразилец поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Спортсмен закрыл рукой камеру и оттолкнул болельщика. Потом они обменялись фразами и Неймар нанёс фанату удар в район подбородка.
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче.
Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.