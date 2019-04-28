«Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу

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Футболисты «Ренна» уступали по ходу встречи со счётом 0:2, но сумели изменить матч в свою пользу.

Основное время встречи, проходившей на «Стад де Франс», завершилось со счётом 2:2.

За ПСЖ забивали Дани Алвес и Неймар, «Ренну» удалось сравнять счёт благодаря автоголу защитника парижан Преснеля Кимпембе и голу Мешера.

В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась «Ренну». Футболисты команды победителя реализовали все шесть одиннадцатиметровых, в то время как игрока ПСЖ Кристофера Нкунку подвели нервы. При исполнении своего пенальти игрок не попал в ворота.

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в своей истории. В последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 1971 году. 

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции.

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