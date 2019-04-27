Тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал информацию, что бразильский форвард команды Неймар за два дня до финала Кубка Франции по футболу посетил Турин.

«Ничего не знаю об этом. Я не его отец, не полицейский и не детектив. Я явлюсь главным тренером команды, и он присутствовал на тренировке вчера, как и сегодня. Вот и всё», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Финал Кубка Франции состоится 27 апреля. В нём ПСЖ встретится с «Ренном».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 14 матчей во французской Лиге 1, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.