Тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции

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Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал информацию, что бразильский форвард команды Неймар за два дня до финала Кубка Франции по футболу посетил Турин.
Тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции
  • Reuters

«Ничего не знаю об этом. Я не его отец, не полицейский и не детектив. Я явлюсь главным тренером команды, и он присутствовал на тренировке вчера, как и сегодня. Вот и всё», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Финал Кубка Франции состоится 27 апреля. В нём ПСЖ встретится с «Ренном».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 14 матчей во французской Лиге 1, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.

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