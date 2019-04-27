Тренер ПСЖ не знает о поездке Неймара в Турин за два дня до финала Кубка Франции
- Reuters
«Ничего не знаю об этом. Я не его отец, не полицейский и не детектив. Я явлюсь главным тренером команды, и он присутствовал на тренировке вчера, как и сегодня. Вот и всё», — приводит слова Тухеля Goal.com.
Финал Кубка Франции состоится 27 апреля. В нём ПСЖ встретится с «Ренном».
В нынешнем сезоне Неймар сыграл 14 матчей во французской Лиге 1, забил 13 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра.