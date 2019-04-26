УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 27-летний бразилец отстранён на три игры за оскорбление официальных лиц матча.

По завершении встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, он позволил себе жёсткие высказывания относительно работы арбитра матча Дамира Скомины и судейства в целом.

В том матче МЮ одержал победу над ПСЖ со счётом 3:1, что по сумме двух игр (3:3) позволило команде из Манчестера пройти в следующий раунд за счёт большего количества голов на выезде.

Ранее сообщалось, что Неймар впервые за три месяца сыграл за ПСЖ в официальном матче.