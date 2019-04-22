Неймар впервые за три месяца сыграл за ПСЖ в официальном матче

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Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар впервые с января 2019 года принял участие в официальном матче своей команды.
Неймар впервые за три месяца сыграл за ПСЖ в официальном матче
  • Reuters

Возвращение форварда, пропустившего три месяца из-за травмы голеностопа, состоялось в поединке 33-го тура чемпионата Франции с «Монако». Неймар начал встречу на скамейке запасных парижского коллектива и вышел на поле на 46-й минуте, заменив защитника Лейвина Курзава.

Неймар перешёл в ПСЖ из испанской «Барселоны» летом 2017 года, став самым дорогим игроком в истории мирового футбола — за права на бразильца французский клуб заплатил €222 млн. За неполные два сезона нападающий принял участие в 54 официальных матчах парижан во всех турнирах, отметившись 48 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел на третье место в истории по количеству титулов чемпиона Франции по футболу.

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