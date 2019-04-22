ПСЖ вышел на третье место в истории по количеству титулов чемпиона Франции по футболу

Сезон-2018/19 стал восьмым в истории «Пари Сен-Жермен», в котором парижскому коллективу удалось выиграть чемпионат Франции по футболу.

Ранее ПСЖ выигрывал национальный чемпионат в 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, по этому показателю парижане сравнялись с «Монако» и «Нантом» и вышли на третье место в истории французского чемпионата. Больше чемпионских титулов, нежели ПСЖ, удалось завоевать лишь «Сент-Этьенну» (десять) и «Марселю» (девять).

Титул чемпиона Франции по футболу в сезоне-2018/19 подопечные Томаса Тухеля обеспечили себе за пять туров до окончания турнира, став недосягаемыми для ближайшего преследователя — «Лилля» — после того, как последний сыграл вничью с «Тулузой» в рамках 33-го тура.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже в статусе чемпиона Франции по футболу обыграл «Монако», несмотря на мяч российского полузащитника Александра Головина.