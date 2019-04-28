Неймар раскритиковал молодых футболистов ПСЖ после финала Кубка Франции

Нападающий ПСЖ Неймар подверг критике молодых игроков команды после поражения от «Ренна» в финале Кубка Франции по футболу.

«В раздевалке нам нужно больше быть похожими на мужчин, мы должны быть более сплочёнными. В нашей команде много молодых игроков, которые говорят больше, чем думают. Они должны больше слушать», — цитирует бразильца ESPN.

Он подчеркнул, что молодые исполнители часто перебивают опытных партнёров или возражают им. По его словам, подобные вещи происходят даже в тех случаях, когда говорит тренер. Неймар также считает, что в такой обстановке команда ничего не добьётся.

«Мы более опытные игроки, поэтому молодые должны больше уважать нас и слушать. Я должен был делать так, когда начинал свой путь в футболе», — сказал Неймар.

Основное время матча с «Ренном» завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти парижане уступили — 5:6.

После игры у Неймара произошёл конфликт с фанатом.

Ранее фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром.