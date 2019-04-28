Фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром

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Болельщик «Ренна» рассказал о конфликте с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром после финального матча за Кубок Франции по футболу.
Фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром
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  • Reuters

«Я не оскорблял его, я лишь сказал ему, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Марко Верратти, Буффон, я сказал им: «Вы — никакие! Идите отсюда. Вперёд, «Ренн»!» — приводит слова болельщика L`Equipe.

Инцидент произошёл после завершения игры. Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в район подбородка.

Ранее сообщалось, что «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.

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