Фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром

Болельщик «Ренна» рассказал о конфликте с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром после финального матча за Кубок Франции по футболу.

«Я не оскорблял его, я лишь сказал ему, что они очень плохо сыграли. Когда мимо проходили Марко Верратти, Буффон, я сказал им: «Вы — никакие! Идите отсюда. Вперёд, «Ренн»!» — приводит слова болельщика L`Equipe.

Инцидент произошёл после завершения игры. Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в район подбородка.

Ранее сообщалось, что «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.