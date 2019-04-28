Неймар признал, что поступил неправильно, ударив фаната

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал инцидент с фанатом после финального матча за Кубок Франции по футболу.

Как сообщает L'Équipe, Неймар в комментариях в Inastagram написал: «Я поступил неправильно? Да. Но никто не может оставаться равнодушным».

Инцидент произошёл после завершения игры между ПСЖ и «Ренном». Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в район подбородка.

Ранее фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром.