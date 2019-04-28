Неймар признал, что поступил неправильно, ударив фаната
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- globallookpress.com
Как сообщает L'Équipe, Неймар в комментариях в Inastagram написал: «Я поступил неправильно? Да. Но никто не может оставаться равнодушным».
Инцидент произошёл после завершения игры между ПСЖ и «Ренном». Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в район подбородка.
Ранее фанат рассказал о своём конфликте с Неймаром.