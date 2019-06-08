Бармен в составе, одна победа и последнее место в рейтинге ФИФА: что нужно знать о сопернике России из Сан-Марино

В субботу, 8 июня, сборная РФ в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 сыграет с национальной командой Сан-Марино. Соперник россиян занимает последнее, 211-е место в рейтинге ФИФА и одержал лишь одну победу в 160 матчах. Также в составе оппонента практически нет профессионалов, а некоторые вынуждены пропускать встречи национальной команды из-за загруженности на основной работе.

13 мячей от Германии и гол как праздник

Сборная Сан-Марино традиционно считается одной из самых слабых в Европе. Если другие команды Старого Света, которых называют «карликовыми», хотя бы иногда радуют болельщиков, а порой и приятно удивляют, то о «Серениссеме» такого сказать нельзя.

Показательная статистика: за всю историю санмаринцы провели 160 матчей, в которых одержали одну победу — в 2004-м над Лихтенштейном. Единственный мяч забил Анди Сельва, одна из местных легенд.

Нападающий забил восемь голов нападающий и даже успел немного поиграть в Серии B (второй по значимости дивизион Италии). Он лучший бомбардир в истории своей национальной команды. Этот результат кажется совсем скромным, если не знать, что за всю историю существования сборная отличилась 23 раза. Таким образом, Сельва записал на свой счёт почти треть голов.

Неудивительно, что в Сан-Марино празднуют каждый забитый местной дружиной мяч. Например, в октябре 2016-го «карлик» отметился первым выездным голом в квалификации чемпионатов мира за 15 лет. Пострадала Норвегия.

А двумя годами ранее на улицы небольшого государства пришёл настоящий праздник — Сан-Марино во встрече отборочного этапа Евро-2016 сыграло вничью с Эстонией и прервало серию из 61 поражения подряд. В активе сборной также ничьи с Турцией и Латвией в официальных матчах.

При этом санмаринцы регулярно терпят разгромные поражения. Так, в отборе к чемпионату мира в России команда умудрилась в трёх матчах подряд пропустить шесть и более мячей. А после встречи с Германией (0:8) в стране даже разгорелся небольшой скандал. После финального свистка нападающий Бундестим Томас Мюллер заявил, что «не понимает смысла подобных матчей». После этого в Сан-Марино от футболиста потребовали извинений.

Между тем самое крупное поражение в истории команда также потерпела от немцев. 13 лет назад «карликовая» сборная пропустила от подопечных Йоахима Лёва 13 безответных мячей.

Казалось, результаты команды могут улучшиться в Лиге наций, где Сан-Марино получило в соперники по группе Люксембург, Молдавию и Белоруссию. Однако дела у коллектива Франко Варреллы не сложились и в новом турнире — шесть поражений с общим счётом 0:16.

Подобные результаты сказываются и на месте команды в рейтинге ФИФА. В настоящий момент она замыкает его, пропустив вперёд даже Багамские острова.

«У нас есть игроки, которые не получают разрешение от начальства на поездку в сборную»

Скромные результаты сборной объясняются просто — футбол в стране остаётся на любительском уровне, а практически все игроки национальной команды имеют другую постоянную работу.

Также по теме Отсутствие Газинского, шутки Дзюбы и адаптация новичков: как прошла предпоследняя тренировка сборной России в Новогорске Сборная России по футболу провела предпоследнее занятие в Новогорске в ходе подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с...

Например, Фабио Витайоли владеет собственным баром, а Давиде Симончини трудится на должности бухгалтера. Пару человек занимаются мебельным бизнесом, а молодёжь получает высшее образование.

«Чтобы вы понимали: в нашей команде есть футболист, который в пятницу вечером сыграет за сборную, а в субботу сядет на самолёт, чтобы в воскресенье вернуться домой и быть на работе. Он должен отработать выходной за то, что не присутствовал в четверг. Некоторые наши футболисты занимаются бизнесом, и им хорошо, поскольку они хозяева своего времени. Но есть и такие игроки, которым часто не удаётся получить разрешение от начальства, поэтому они не всегда могут откликнуться на мой вызов в сборную и помочь команде. О каком серьёзном результате может идти речь?» — говорил после очередного поражения главный тренер сборной Франко Варрелла.

При этом в составе есть и профессиональные футболисты. Так, 23-летний вратарь Элиа Бенедеттини выступает в итальянской Серии С за «Новару». При этом в прошлом сезоне голкипер даже провёл пять матчей в Серии B.

Надежды подаёт и 22-летний полузащитник Филиппо Берарди, который также играет в Серии С. Права на футболиста принадлежат выступающему в элите «Торино». С молодёжкой туринцев санмаринец отметился в Юношеской Лиге УЕФА и завоевал юношеский Суперкубок страны. Наконец, два года назад Берарди даже попал в заявку на один из матчей «Торино» в чемпионате Италии, но на поле не вышел.

Другой талантливый молодой игрок — 19-летний нападающий Никола Нанни воспитывался в академии «Чезены», которая располагается в нескольких километрах от небольшого государства. В настоящий момент он играет за молодёжку «Кротоне», выступающего в Серии В.

Есть в составе сборной и натурализованные футболисты. Аргентинцы Данило Рианльди и Адольфо Хирш работают в Сан-Марино на мебельной фабрике и давно получили паспорта этой страны. Правда, последний в заявку национальной команды на ближайшие матчи не попал.

В целом же в Сан-Марино не стремятся усиливать сборную за счёт натурализации тех же итальянцев и думают о результатах в последнюю очередь.

«Результаты, голы и таблицы — это всё второстепенное. Мы хотим, чтобы у нас росли здоровые дети и юноши, которые бы занимались футболом, любили его, а не ударялись в алкоголь, наркотики и преступность. У них появляется стимул играть в футбол, чтобы попасть в сборную страны. Да, они не заработают на этом миллионы долларов, и их доход будет зависеть от образования и работы, но у них появится шанс сыграть против сборных Германии, Голландии, Бельгии, поменяться футболками со звёздами и кумирами детства», — приводит слова президента санмаринской федерации футбола Джорджо Крешентини Bombardir.

Три чемпионства с «Ювентусом» и прощальный матч с Россией

Также следует упомянуть о главной звезде в истории футбола Сан-Марино. И речь всё же не о бомбардире Сельве, а о полузащитнике Массимо Бонини, который в 2004-м официально был признан лучшим игроком страны за последние 50 лет.

Будучи воспитанником местной «Ювенес-Доганы», футболист провёл почти 200 матчей за «Ювентус» с 1981-го по 1988-й и трижды становился чемпионом Италии. Также вместе с туринцами он завоевал сразу три еврокубка: Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок в придачу.

При этом Бонини регулярно выступал за родную сборную, хотя провёл несколько матчей за итальянскую молодёжку. Завершил же международную карьеру Массимо в 1995-м матчем с Россией. К тому моменту он несколько лет играл лишь на любительском уровне.

В тот день капитан вышел на поле в концовке под аплодисменты болельщиков, а хозяева пропустили от сборной РФ семь безответных мячей в рамках квалификации Евро-1996.