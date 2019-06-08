«Сборная не клуб, сюда не вызывают на перспективу»: Гришин о методах Черчесова, прогрессе Чалова и матче с Сан-Марино

Сборная России не испытает проблем в матче отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин. По его словам, Станислав Черчесов не станет экспериментировать с составом, несмотря на превосходство отечественной команды в классе. Специалист выразил уверенность, что лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов выйдет на поле — если не с первых минут, то на замену.

— Вызывает ли у вас интерес предстоящий матч сборных России и Сан-Марино?

— Если честно, то я почти уверен, что результат встречи предрешён. Никаких причин для того, чтобы сборная России не смогла добиться успеха в этой игре, я не вижу. Класс нашей команды выше, исполнительское мастерство тоже. Единственное, к чему нужно подойти с осторожностью, — так это правильный настрой. Недооценка соперника может сыграть с командой злую шутку.

— Несмотря на распространённое утверждение, что любого оппонента на поле нужно уважать и опасаться, это не всегда работает. В целом сложно мотивировать опытных футболистов, за плечами которых ЧМ, на такие встречи?

— Раз у игрока есть опыт, значит, есть и понимание, как играть с теми, кто ниже классом. Идеальным решением станет быстрый гол, это заставит Сан-Марино сразу же раскрыться. При таком сценарии игра с самого начала пойдёт как по маслу и будет спориться.

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— То есть вы придерживаетесь мнения, что Сан-Марино и Кипр сыграют против России в аккуратный и закрытый футбол?

— Сан-Марино — да, а вот в игре от обороны следующего соперника я не уверен. Кипр — очень неплохая и симпатичная команда, способная показать что-то и на контратаках. Вот с ними легко не будет. Они способны попортить нервы российской команде.

— Товарищеский матч с «Чертаново» нужен был Черчесову, чтобы подготовить команду к игре с соперником более низкого уровня и опробовать схемы, которые он собирается в ней использовать?

— Да, «Чертаново» играет примерно на том же уровне, что и Сан-Марино. Так что подобное решение тренерского штаба сборной приветствую! Игроки поняли, чего им ожидать при выходе на поле, уже отрепетировали свои действия. Всё это, как и вышеназванные факторы, делает команду Черчесова явным фаворитом предстоящего матча.

— Соперники не именитые, стоит ли ждать, что тренерский штаб позволит себе эксперименты? Например, вместо Артёма Дзюбы выпустит в нападение дуэт двух Фёдоров — Чалова и Смолова?

— Подобные прогнозы — дело неблагодарное, только главный тренер знает, кому и с кем лучше сыграть в конкретный день и час. Здесь же опираются не на соперника, а на состояние игроков и команды в целом.

— Новички сборной отлично проявили себя на сборах. К примеру, игра Резиуана Мирзова оставила только положительные впечатления. Их появление в товарищеском матче и в целом приглашение на сбор — это работа на перспективу?

— Знаете, что бы ни говорили, но сборная — это здесь и сейчас.

Никто не будет вызывать игроков в качестве аванса, ждать, закрывать глаза на ошибки и плохую подготовку. Сами подумайте, разве Черчесов — враг себе? Да, он может выставить на игру дебютантов, а команда проиграет. Кто будет в этом виноват?

— То есть Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко и тот же Мирзов — одни из сильнейших игроков в стране прямо сейчас?

— В формировании национальной команды есть свои принципы. Это не клуб, где можно держать талантливую молодёжь на перспективу. Берут тех, кто должен приехать и выдать результат. Так что даже в матчах с Сан-Марино и Кипром не ждите никаких поблажек, играть будут сильнейшие.

— Тогда зачем эти 28 игроков в команде, если шанса они могут так и не дождаться?

— Так или иначе, резерв нужен всегда. Травмы лидеров, замены, а также в какой-то мере следование тренду... При хорошей игре и высоких результатах шанс попасть в сборную есть у любого. Но опять же, повторюсь: никто не будет устраивать в ближайших матчах просмотр молодых талантов — сыграет оптимальный состав.

— Фёдора Чалова, несмотря на статус лучшего бомбардира РПЛ, долгое время не вызывали в сборную. Эксперты уверены, что Черчесов боялся морально сломать его...

— Думаю, сейчас по его персоне нет никаких вопросов. Лично на мой взгляд, он лучший молодой игрок сезона и полностью оправдал свой вызов в сборную. Кстати, думаю, именно он сыграет в нападении в предстоящих матчах. Если не появится в старте, то как минимум выйдет на замену.

— А насчёт психологического состояния других молодых игроков что скажете?

— Это футбол, и ребята, которые с малых лет занимаются им, знают, что такое конкуренция. Если ты будешь сильнее своего конкурента, на поле выйдешь ты, а не он. Это никого не ломает — наоборот, служит мотивацией. В этом плане я методы Черчесова понимаю и приветствую.