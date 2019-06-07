Черчесов о новичках в сборной России: в футбол стеснительные не играют
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«С 26 мая, когда закончился чемпионат России, по 8 июня — достаточно большой перерыв. Нам был необходим контрольный матч. Игра с «Чертаново» пошла на пользу, все ребята довольно качественно себя проявили. Новички? Стеснительных среди них я пока не видел, тем более в футбол стеснительные не играют», — приводит слова Черчесова пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сборная России обыграла «Чертаново» со счётом 6:0. Матч с Сан-Марино пройдёт 8 июня в Саранске, а игра с Кипром — 11 июня в Нижнем Новгороде.
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