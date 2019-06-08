Сборная России разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Reuters

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев поля. Победу сборной России принесли голы Фёдора Кудряшова, Антона Миранчука, Фёдора Смолова, ставшего автором дубля, и Артёма Дзюбы, оформившего покер. Ещё один гол в пассиве защитника команды Сан-Марино Микеле Чеволи. Следующий матч сборная России проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде с командой Кипра. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.