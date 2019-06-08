Сборная России разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020
- Reuters
Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной России принесли голы Фёдора Кудряшова, Антона Миранчука, Фёдора Смолова, ставшего автором дубля, и Артёма Дзюбы, оформившего покер.
Ещё один гол в пассиве защитника команды Сан-Марино Микеле Чеволи.
Следующий матч сборная России проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде с командой Кипра.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.