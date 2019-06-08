Сборная России разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020

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Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Сборная России разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев поля.

Победу сборной России принесли голы Фёдора Кудряшова, Антона Миранчука, Фёдора Смолова, ставшего автором дубля, и Артёма Дзюбы, оформившего покер.

Ещё один гол в пассиве защитника команды Сан-Марино Микеле Чеволи.

Следующий матч сборная России проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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