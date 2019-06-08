«Главное — не ставить рекорды, а выглядеть солидно»: Черчесов о разгроме Сан-Марино, поддержке болельщиков и игре Дзюбы

Станислав Черчесов не придаёт значения новому рекорду сборной по количеству забитых мячей в одном матче. Об этом сам тренер рассказал журналистам сразу после победы над Сан-Марино, подчеркнув, что для него и его коллектива важнее успешно реализованные игровые идеи. Кроме того, наставник сборной России поблагодарил болельщиков за поддержку и похвалил капитана команды Артёма Дзюбу.

— В первую очередь хотелось узнать у вас, насколько лично вам и всей команде важен новый рекорд?

— Вы знаете, я только сегодня с удивлением узнал, что оказывается ещё и как вратарь устанавливал предыдущий рекорд, и так же в матче с Сан-Марино. Вот про тот рекорд я давно забыл, да и в карьере он мне никак не помог. Думаю сегодняшние цифры из той же серии. Для нас главное другое. Играть правильно, выглядеть солидно, добиваться своих задач. В этой игре сделали всё верно, отсюда и такое количество голов.

— Четыре мяча Артёма Дзюбы позволили форварду «Зенита» обогнать Андрея Аршавина и Валерия Карпина в списке лучших бомбардиров сборной.

Какую оценку вы, как главный тренер национального коллектива, выставите своему нападающему за этот матч?

— Мы говорили с ним до игры. Обсуждали, что ждёт нас в исполнении соперника. То задание, которое Артём получил от меня, он выполнил. И как капитан и как игрок. Понятное дело, не обошлось и без нюансов, которые мы в спокойной обстановке обсудим и проанализируем.

— А с чем связан уход с поля братьев Миранчук?

— Они выполнили свою задачу, но нам надо было добавить в атаке. Они ушли при счёте 4:0, после замен мы продолжили забивать. Мне понравилось, как они сыграли, им уже пора становится игроками основного состава.

— А как вам игра Фёдора Кудряшова? Это его максимум или защитник способен прогрессировать и дальше?

— Фёдора я знаю очень давно. Он ещё в 18 лет играл у меня в «Спартаке». Да, он сыграл сегодня качественно, равно как и в предыдущих матчах. Полгода, проведённые в Турции, явно пошли ему на пользу, видно как он прибавил во многих компонентах. Кстати, очень интересно, как на его игру отреагируют топ-клубы РПЛ. У Фёдора есть возможность сменить команду, кто знает, возможно, он вернётся в России и продолжит карьеру здесь.

— После такого разгрома вновь начались разговоры о целесообразности подобных матчей. Наш взгляд, нужны ли игры, в которых один из соперников заведомо превосходит другого?

— Но ведь и мы бываем иногда заведомо слабее…

— Кого?

— Ну, например, чемпионов мира. Мы же слабее, подчеркну, на бумаге, но при этом стремимся играть на таком же уровне. Ничего плохого я в этом не вижу. Турниров много, стран тоже, логично, что уровень команд не может быть равным априори. При этом отмечу, что сегодня мы играли с удовольствием. Сан-Марино стоит уважать, они прибавляют, и продолжат это делать и дальше.

— Что вы сказали игрокам после матча? Ведь такая громкая победа легко может вскружить им голову, а впереди Кипр, который явно превосходит Сан-Марино по всем показателям.

— Поздравил команду с победой в раздевалке. Но мы все профессиональные люди, четыре два дня нас ждёт следующая игра с не самым простым соперником. Безусловно, хочется и в Нижнем Новгороде показать хороший результат, но для этого нужно проработать схему и тактику.

«Если бы на поле выбежала девушка, то было бы приятнее»

— Как в целом оцените идею проведения матча в Саранске? Для небольшого города приезд сборной стал резонансным событием, в то время как Москву и Санкт-Петербург большим футболом давно не удивишь.

— Не хочу обижать столицу и Питер. Там мы, кстати, тоже играем при аншлагах. Однако в целом решение о проведении матча именно с этим соперником в Саранске, считаю правильной. Идея оправдала себя. Дальше нас ждёт Нижний Новгород. Дальше по планам Волгоград и Екатеринбург, если переезды не будут мешать нам готовится к матчам, продолжим эту выездную традицию.

— Есть ли у саранских болельщиков шанс увидеть сборную России ещё раз?

— Обещать ничего не буду, слово не воробей, как известно. Скажу так, нам тут очень понравилось.

— В сети активно обсуждают поступок болельщика, который выбежал на поле во время второго тайма. Подобные явления в мировом футболе происходят всё чаще, лично вы, как к ним относитесь?

Честно говоря, выбежала бы девушка, как в финале ЛЧ, всем бы было приятнее. Парень мне не понравился. А если серьёзно, мне сложно понять цели и мотивы людей, которые это делают. Честно. В чём смысл? Они что хотят играть в сборной? Пусть звонят — выпустим.

— Перед матчем болельщики фанаты, назвав сборную России «Наши парни». Не задело такое «свойское» обращение?

— Баннер мы видели и до игры. Естественно, такие проявления со стороны болельщиков не могут нас не радовать. В целом, хочу отметить всю атмосферу вокруг игры. Полные трибуны, отличное поле, хороший стадион — безусловно, всё это помогает игрокам, мотивирует их на новые свершения.