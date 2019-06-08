Дзюба стал автором второго покера в истории сборной России по футболу

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба второй раз в истории национальной команды забил четыре мяча в одном матче.

Знаковое для 30-летнего нападающего событие произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино, в котором он четырежды поразил ворота соперника: на 31-й, 73-й, 76-й и 88-й минутах встречи.

Это второй подобный случай в истории российской сборной.

Примечательно, что первым автором покера был также Дзюба, забивший четыре мяча сборной Лихтенштейна в 2015 году в рамках квалификации на Евро-2016.

Ранее сообщалось, что Дзюба поднялся в тройку лучших бомбардиров квалификации ЧЕ-2020.