Дзюба стал автором второго покера в истории сборной России по футболу
- Reuters
Знаковое для 30-летнего нападающего событие произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино, в котором он четырежды поразил ворота соперника: на 31-й, 73-й, 76-й и 88-й минутах встречи.
Это второй подобный случай в истории российской сборной.
Примечательно, что первым автором покера был также Дзюба, забивший четыре мяча сборной Лихтенштейна в 2015 году в рамках квалификации на Евро-2016.
Ранее сообщалось, что Дзюба поднялся в тройку лучших бомбардиров квалификации ЧЕ-2020.