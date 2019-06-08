Черчесов: хочется и в Нижнем Новгороде показать хороший результат

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Поздравил команду с победой в раздевалке. Но мы все профессиональные люди, через два дня нас ждёт следующая игра с не самым простым соперником. Безусловно, хочется и в Нижнем Новгороде показать хороший результат, но для этого нужно проработать схему и тактику», — заявил Черчесов.

Сборная России разгромила команду Сан-Марино со счётом 9:0, тем самым добившись самой крупной победы в истории национальной команды. Матч с командой Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате.