Черчесов высказался о важности для игроков сборной России победы с рекордным результатом над Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о важности победы над командой Сан-Марино с рекордным результатом в истории российской сборной.

«Вы знаете, я только сегодня с удивлением узнал, что, оказывается, ещё и как вратарь устанавливал предыдущий рекорд — и также в матче с Сан-Марино. Вот про тот рекорд я давно забыл, да и в карьере он мне никак не помог. Думаю, сегодняшние цифры из той же серии. Для нас главное другое. Играть правильно, выглядеть солидно, добиваться своих задач. В этой игре сделали всё верно, отсюда и такое количество голов», — рассказал Черчесов.

Сборная России разгромила команду Сан-Марино со счётом 9:0, тем самым добившись самой крупной победы в истории национальной команды. Матч с командой Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что сборная Сан-Марино не сумела нанести ни единого удара по воротам россиян.