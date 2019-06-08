Черчесов не исключил возвращения Кудряшова в один из российских клубов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал первый гол защитника Фёдора Кудряшова за национальную команду.

«Фёдора я знаю очень давно. Он ещё в 18 лет играл у меня в «Спартаке». Да, он сыграл сегодня качественно, равно как и в предыдущих матчах», — заявил Черчесов.

Он отметил, что полгода, проведённые в Турции в составе «Истанбул Башакшехир», явно пошли Кудряшову на пользу.

«Он прибавил во многих компонентах. Кстати, очень интересно, как на его игру отреагируют топ-клубы РПЛ. У Фёдора есть возможность сменить команду. Кто знает — возможно, он вернётся в Россию и продолжит карьеру здесь», — добавил специалист.

Для 32-летнего Кудряшова, дебютировавшего за сборную в 2016 году, гол в матче с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года стал первым в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал автором второго покера в истории сборной России по футболу.