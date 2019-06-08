Дзюба объяснил, почему вступился за выбежавшего на поле болельщика
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«Он там получил пару апперкотов. Я поймал парня за руку, сказал: «Чего вы делаете?» Видел, что болельщик дотронулся до середины поля. Мы с парнями начали думать, что это неспроста. Может, ставку сделал. Но меня поражает, как долго его не могли поймать. Он и сам скользил. Но вообще парень скоростной», — заявил Дзюба.
Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи, прошедшей в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Ранее Станислав Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате.