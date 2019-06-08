Дзюба объяснил, почему вступился за выбежавшего на поле болельщика

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба объяснил, почему решил вступиться за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Дзюба объяснил, почему вступился за выбежавшего на поле болельщика
  • Reuters

«Он там получил пару апперкотов. Я поймал парня за руку, сказал: «Чего вы делаете?» Видел, что болельщик дотронулся до середины поля. Мы с парнями начали думать, что это неспроста. Может, ставку сделал. Но меня поражает, как долго его не могли поймать. Он и сам скользил. Но вообще парень скоростной», — заявил Дзюба.

Инцидент произошёл на 62-й минуте встречи, прошедшей в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Ранее Станислав Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате.

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