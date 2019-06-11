Воспитанники английских академий, испанский вратарь и израильский тренер: что нужно знать о сборной Кипра по футболу

Во вторник, 11 июня, сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2020 предстоит встретиться с национальной командой Кипра. В составе соперника на игру прилетели сразу несколько воспитанников ведущих английских футбольных академий. При этом цвета команды защищают и натурализованные игроки. В частности, место голкипера может занять коренной испанец Урко Рафаэль Пардо. А возглавляет островитян израильский специалист Ран Бен-Шимон.

В шаге от Евро и смена рулевого

Сборную Кипра многие болельщики по привычке причисляют к «карликовым», однако такое отношение не совсем справедливо. Местный футбол давно уже переживает бум, а клубы с острова регулярно пробиваются в групповые этапы обоих еврокубков. Успех же АПОЭЛ образца 2012-го, когда коллектив из Никосии добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, стартовав во втором отборочном раунде, вовсе вошёл в историю.

Не отстаёт от клубного футбола и сборная Кипра. Наибольшего успеха соперник сборной России добился в отборочном этапе чемпионата Европы-2016. Тогда островитяне попали в одну группу с Боснией и Герцеговиной, Израилем, Уэльсом, Бельгией и Андоррой и к заключительному туру имели все шансы на то, чтобы занять третье место и попасть в стыковые матчи.

Для решения задачи подопечным Памбоса Христодулу требовалось в последнем туре обыграть боснийцев. Однако выполнить задачу не получилось. Кипр потерпел поражение (2:3), хотя вёл в счёте по ходу матча, и отложил свой дебют на крупных международных турнирах.

А вот отборочный турнир на чемпионат мира в России получился для сборной уже не таким удачным. В десяти матчах команда набрала только десять очков и опередила в своём октете лишь Гибралтар. При этом заканчивал квалификацию Кипр уже под руководством нынешнего тренера Рана Бен-Шимона.

Будучи футболистом, он всю карьеру провёл в родном Израиле и даже сыграл около трёх десятков матчей за сборную страны.

В 2003-м Бен-Шимон повесил бутсы на гвоздь и сосредоточился на тренерской деятельности. На родине он потрудился весьма продуктивно и даже стал чемпионом с «Хапоэлем Ирони» из Кирьят-Шмоны.

После этого молодого тренера пригласили на Кипр, где он привёл АЕК из Ларнаки к бронзовым наградам. Затем Бен-Шимон вернулся в Израиль, а в 2017-м неожиданно получил предложение возглавить сборную Кипра.

Молодые звёзды и «сборная мира»

На новом месте израильтянин вскоре запустил процесс серьёзного обновления команды. Показательный момент: в матче с Шотландией на поле появились сразу восемь футболистов не старше 23 лет, а средний возраст стартового состава составил всего 26,4 года.

При этом единственный мяч удалось забить 22-летнему защитнику «Омонии» Яннису Кусулосу. Но даже он выглядел опытным футболистом на фоне 18-летнего Михалиса Иоанну и 19-летнего Иоанниса Кости. Примечательно, что оба дебютировали в составе первой сборной. Бен-Шимон не побоялся в важнейшем матче бросить в бой вчерашних юниоров, и те едва не отобрали очки у сильного соперника.

При этом многие молодые киприоты из нынешнего состава сборной выросли в сильнейших академиях Англии. Например, защитник Николас Иоанну, который к 22 годам успел пять раз стать чемпионом Кипра с АПОЭЛ, воспитывался в системе «Манчестер Юнайтед».

А права на полузащитника Энтони Георгиу до сих пор принадлежат «Тоттенхэму». Собственно, обладающий паспортом Кипра футболист родился в Лондоне. Правда, завершившийся сезон Георгиу провёл в аренде во второй команде испанского «Леванте».

Таким образом, на Кипре активно отслеживают успехи коренных островитян в других странах.

Не чужда сборной и натурализация. Собственно, засилье легионеров является одной из главных проблем футбола на острове. Лимит на иностранных игроков здесь отсутствует вовсе, и клубы регулярно усиливаются исполнителями из других стран. Нередки случаи, когда места в основе той или иной команды не находится ни одному киприоту.

Неудивительно, что в такой ситуации давно выступающие на острове футболисты получают гражданство. Так, вратарь Урко Рафаэль Пардо играет в чемпионате страны с 2011-го и вместе с АПОЭЛ совершил памятное восхождение в ЛЧ. За сборную же он отыграл пять матчей, в том числе последние игры с Бельгией и Шотландией.

Коренной португалец Ренату Маргаса и вовсе живёт на Кипре больше десяти лет, а в последние годы регулярно вызывается в национальную команду. Во встрече с Шотландией он занял место на левом краю полузащиты.

Другая история у серба Матии Шполярича, который родился уже в Лимассоле. Однако на международном уровне он сперва защищал цвета юношеских сборных Сербии. Но вызов в первую команду полузащитник так и не получил и в итоге сосредоточился на выступлениях за вторую родину.

Впрочем, главными звёздами островитян на сегодняшний день являются не натурализованные футболисты и даже не молодые исполнители, а два состоявшихся мастера, которые не первый год выступают в Европе — Константинос Лайфис и Пиерос Сотириу.

Первый уже несколько сезонов защищает цвета бельгийского «Стандарта». К слову, он также начинал карьеру в Англии и занимался в академии «Ноттингем Форрест». Затем последовало возвращение на родину и трансфер в греческий «Олимпиакос». А за национальную команду 26-летний Лайфис уже успел провести почти три десятка матчей.

Невозможно представить сборную и без его сверстника Сотириу. Причём Пиерос, в отличие от партнёра, нападающий. Начав карьеру в «Олимпиакосе» из Никосии, форвард затем перебрался в АПОЭЛ, с которым стал четырёхкратным чемпионом Кипра.

А в 2017-м последовал трансфер в сильнейший клуб Дании «Копенгаген». С ним Сотириу завоевал ещё один комплект золотых наград. Впрочем, в минувшем сезоне нападающий забил во всех турнирах лишь шесть мячей.

В сборной в его активе значатся восемь точных ударов. В том числе Пиерос дважды поразил ворота Сан-Марино в стартовом матче отборочного этапа Евро-2020 (5:0).

История встреч

Что же касается очных встреч России и Кипра, пути сборных пересекались трижды. В квалификации ЧМ-1998 команды попали в одну группу, и островитянам удалось подставить отечественной сборной подножку.

Если дома россияне уверенно разгромили соперника — 4:0, то на выезде довольствовались ничьей — 1:1. Любопытно, что в обеих встречах принимал участие Станислав Черчесов. Впрочем, на предматчевой пресс-конференции он не смог вспомнить подробности игр 20-летней давности.

Наконец, в 2003-м соперники встретились в рамках товарищеского турнира. Сборной России тогда руководил Валерий Газзаев, и на отчётный старт он вызывал едва ли не три десятка игроков, среди которых оказались и совсем молодые братья Березуцкие. Один из них — Алексей — в концовке даже появился на поле.

Завершился же матч победой России с минимальным счётом. Единственный мяч в конце первого тайма забил Дмитрий Хохлов.

Сборная СССР встречалась с Кипром четыре раза — в отборе к ЧЕ-1972 и ЧЕ-1992. Во всех четырёх случаях были зафиксированы победы советской дружины.