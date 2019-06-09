«Приезжайте ещё»: как Саранск принимал матч сборной России по футболу

Матч между Россией и Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 вызвал ажиотаж в Саранске. На стадионе собрались больше 42 тыс. болельщиков. RT рассказывает, как приезд отечественной национальной команды вернул город в атмосферу чемпионата мира.

Встреча сборной

В истории отечественной национальной команды случались разные периоды. Бывало, её в стране откровенно не любили, а посещаемость игр сборной оставляла желать лучшего.

Однако после успешного выступления на чемпионате мира всё изменилось, и футболисты превратились в народных героев.

Теперь всем встречам сборной России предшествует целая праздничная программа. Отечественных футболистов встречают под лозунгом «Наши парни в городе».

Впрочем, помимо игроков, в Саранск на матч с «карликовым» соперником приехало немало болельщиков из самых разных уголков страны.

«Стараемся не пропускать игр сборной. Вот и на матчи в Саранск и Нижний Новгород выехать удалось, хотя поездки получились недешёвыми. Но это стоит того, ведь наши наверняка забьют много, а Артём Дзюба, будем надеяться, оформит как минимум хет-трик», — рассказывал Алексей из Хабаровска, который прилетел в Саранск вместе с семьёй.

В итоге его слова оказались пророческими.

«Пусть забьют минимум пять»

Болельщики начали собираться в городе ещё за день до игры и облюбовали главные площади Саранска, в том числе площадь Тысячелетия, где особой популярностью пользовался фонтан.

Также по теме «Чётко и дисциплинированно»: бывшие игроки и тренеры сборной России о новом рекорде команды Сборная России, разгромившая команду Сан-Марино со счётом 9:0, со всей серьёзностью подошла к этой игре и с уважением отнеслась к...

Это неудивительно, ведь на европейскую территорию России в начале июня пришла аномальная жара, и некоторые любители футбола даже переживали за футболистов. Накануне игры столбики термометров городе поднялись до 30 градусов.

«Не представляю, как они завтра выйдут играть. Мы-то хотя бы будем сидеть на трибунах», — шутили болельщики.

Впрочем, в день игры на небе показались облака, и находиться на улице стало куда комфортнее. А люди с российскими флагами начали появляться в городе с самого утра, постепенно заполнялись парки неподалёку от стадиона «Мордовия Арена».

За несколько часов до стартового свистка в одном из них уже было практически не протолкнуться. Прямо между деревьями организаторы установили огромную сцену, на которой выступали музыканты. Тут же в большом ассортименте продавались шашлыки, мороженое и прохладительные напитки, которые, разумеется, пользовались спросом. Люди постепенно начинали разминать голосовые связки и скандировали: «Россия!»

Желающие могли приобрести атрибутику. В одной из палаток удалось обнаружить даже шарфы Колумбии, Перу, Португалии и других сборных, которые играли в Саранске год назад. Их сбывали с рук всего за 100 рублей. Впрочем, куда активнее расходились российские шарфы и флаги.

Правда, о сопернике многие болельщики имели весьма отдалённое представление.

— Вроде бы это независимое государство? Или нет? Кажется, рядом с Испанией где-то…

— Да нет, по-моему, это ближе к Италии. Правда, что-то санмаринцев совсем не видно.

Так звучал диалог двух девушек по пути на стадион. Гостей обнаружить вблизи арены действительно не удалось, хотя, по сведениям местных СМИ, игру посетили порядка десяти болельщиков из Сан-Марино. Впрочем, что эта команда — одна из самых слабых в мире, знали практически все.

«Пусть сборная России забьёт минимум пять. Особенно хочется, чтобы хорошо сыграл Александр Головин», — говорит мальчик в футболке «Монако» с 17-м номером на спине.

Его родители рассказывают, что сын буквально заболел футболом после чемпионата мира, а особенно теперь переживает именно за Головина.

«Конечно, год назад в России состоялся настоящий праздник, и очень хочется его повторения. До сих пор вспоминаем, как здорово тогда было. Сколько людей со всего мира приехало к нам! С некоторыми даже до сих пор переписываемся. Хорошо хоть, наши футболисты продолжают радовать», — говорит мама «Головина».

«Матч звёзд» и абсолютный аншлаг

Возле самого стадиона праздничная программа стартовала за три часа до начала матча. И здесь болельщикам тоже скучать не пришлось. У них была возможность поучаствовать в различных конкурсах, отправить письмо от сборной друзьям и близким, нанести на лицо аквагрим, пострелять из лука и даже подстричься в барбершопе.

А одним из главных событий стал «Матч со звёздами», в котором приняли участие бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов. Прямо возле арены была установлена небольшая футбольная площадка, и все желающие могли сыграть с известной троицей в футбол три на три.

Матчи проходили в доброжелательной атмосфере, хотя порой футболистам приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сломить сопротивление очередной порции болельщиков. Разумеется, немало на поле выходило детей.

Вот расположившиеся возле площадки любители футбола восторженным рёвом встречают гол пятилетнего мальчика. Радостный ребёнок в спадающей с плеч манишке сильно ему не по размеру хлопает в ладоши, а Тихонов, улыбаясь, обнимает его.

После «Матча звёзд» все могли взять автографы у Тихонова, Хлестова и Пименова, но по факту автограф-сессия началась ещё на поле. К футболистам то и дело подбегали с просьбой сфотографироваться или поставить подпись на листке бумаге.

Особенной популярностью пользовался Тихонов, которого организаторы увели с поля с огромным трудом.

«Тихонов — мой любимый футболист. Настоящий мужик. Невероятно счастлив, что удалось заполучить его автограф. Теперь осталось только сборной победить», — радовался мужчина средних лет, который только что прорвался к кумиру.

Мало того, автограф-сессия фактически продолжилась и на стадионе. К сидящему на трибунах Тихонову периодически подходили болельщики, и экс-футболист «Спартака» не отказывал никому.

Ну а на поле тем временем нынешние звёзды сборной дарили людям настоящий праздник. Подопечным Черчесова долго не удавалось забить, но автогол Микеле Чераволи разрядил обстановку. А настоящий взрыв эмоций случился, когда забил Дзюба. Стадион в этот момент буквально сотрясся от скандирования фамилии форварда «Зенита». 42 тыс. болельщиков не замолкали практически ни на минуту.

На этом Артём не остановился и во втором тайме оформил покер. Всего сборная отправила в ворота соперника девять безответных мячей и добилась самой крупной победы в своей истории.

Так рядовой матч отборочного этапа превратился в настоящий праздник, а в город будто вновь вернулся чемпионат мира, вызвав приятное дежавю.

«Приезжайте ещё, ребята. Саранск вас ждёт!» — просили болельщики на выходе со стадиона.