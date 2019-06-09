«Это исторический матч»: футболисты сборной России о разгроме Сан-Марино

Матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, в котором Россия отправила в ворота соперника девять безответных мячей, навсегда войдёт в историю. Об этом после финального свистка заявил автор дубля Фёдор Смолов. В свою очередь, забивший четыре мяча Артём Дзюба отметил, что рекорд будет побит ещё не скоро, а также рассказал, о чём разговаривал с выбежавшим на поле болельщиком.

«Думаю, этот рекорд продержится долго»

Матч с Сан-Марино надолго останется в памяти российских болельщиков, ведь отечественная сборная не только уверенно разгромила соперника в Саранске, но одержала самую крупную победу в истории.

Наибольший вклад в рекордный результат внёс капитан Артём Дзюба, который оформил второй покер за национальную команду и с 20 точными ударами обошёл в гонке бомбардиров сборной Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Неудивительно, что после финального свистка нападающий пребывал в отличном настроении.

«Приятно обойти такую компанию. В любом случае главное, что сегодня сыграли внимательно. Сан-Марино — очень опасный соперник. В первом тайме 25 минут не могли взломать их оборону, ещё минут 10–15 — и началась бы не паника, конечно, но лёгкое раздражение», — подвёл итоги встречи Дзюба.

Что же касается рекордного счёта, то форвард отметил, что был рад принять участие в знаковой встрече, но также призвал партнёров готовиться к важнейшей игре с Кипром.

«После того, как забили шестой и седьмой, начали кричать: «Десять! Десять!». Очень рад, что удалось отличиться, хотя мог бы забить больше. Думаю, этот рекорд продержится долго, если только Гибралтар не попадётся. Теперь концентрируемся на Кипре. Это очень неприятный соперник, который будет играть от обороны. У нас свои задачи, мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы этот праздник без нас не прошёл. Будем готовиться к Кипру, начиная с завтрашнего дня. Нам нельзя терять очки, это чревато, ведь мы проиграли Бельгии. Именно поэтому хотели сегодня забить как можно больше», — добавил Дзюба.

Отметил капитан и великолепную атмосферу на стадионе. За игрой с трибун наблюдало более 42 тысяч зрителей с самых разных уголков страны.

«Потрясающая атмосфера в Саранске. Существует мнение, что здесь не очень любят футбол, поэтому приношу свои извинения местным болельщикам. Вот что значит появление стадиона и инфраструктуры — отношение сразу поменялось. Нас встретили очень гостеприимно», — подчеркнул Дзюба.

Единственной ложкой дёгтя стал забег одного из болельщиков на поле во втором тайме. В конечном итоге стюардам удалось сбить молодого человека с ног, а Дзюба успел сказать ему пару слов.

«Я подошёл к нему, поскольку он получил пару апперкотов. Поймал парня за руку и спросил: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал в букмекерской конторе, неспроста ведь это. Меня поражает, что его так долго не могли поймать. Он ведь сам скользил на траве. Странно, что за ним так долго бегали. Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее», — пошутил автор покера.

Дважды удалось отличиться Фёдору Смолову, который вышел на замену за полчаса до финального свистка. В отведённое ему время нападающий «Локомотива» не только успел оформить дубль, но и вошёл в символический Клуб Григория Федотова для российских футболистов, забивших сто и более мячей за карьеру. В активе Смолова теперь значится 101 точный удар во всех турнирах.

«Никто не переоценивает значимость данной победы. Понятно, что это исторический матч. Подбадривать футболистов сборной Сан-Марино мы не стали. Думаю, они обсуждали перед матчем, сколько пропустят», — сказал футболист после поединка в эфире «Матч ТВ».

«Юра, выздоравливай. Мы переживаем за тебя»

В завершение необходимо отметить акцию российских футболистов. После крупной победы они не забыли о своём товарище по сборной Юрии Газинском, который получил травму плеча в контрольной встрече с «Чертаново» и накануне перенёс операцию в Мюнхене. Игроки национальной команды в раздевалке записали для полузащитника «Краснодара» видеообращение.

«Юра, выздоравливай! Мы переживаем за тебя, скорейшего выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа посвящается тебе. Береги себя и удачи!» — сказал Дзюба на камеру.

Юрий Газинский: Парни, с победой!

Дзюба, с покером! Федя, с дублем!

Бара, с дебютом!

Мира и Кудряш, с голиком!

P.S. Спасибо большое за поддержку 🙏🏻 pic.twitter.com/GAO5MlXpPT — RuFootball (@rufootballru) 8 июня 2019 г.

После матча футболисты сборной России отметились и другими постами в соцсетях. Так, Смолов ещё раз напомнил подписчикам, что забил юбилейный сотый мяч в карьере. Также он стал для Фёдора первым за сборную с марта прошлого года.

Порадовался успеху и центральный защитник Георгий Джикия, который был краток.

«Рекордная победа», — написал футболист в Instagram.

Аналогичное фото выложил одноклубник Джикии Роман Зобнин, сопроводив его подписью: «Горжусь нашей сборной».

Поддержал спартаковцев и Антон Миранчук, который в матче с Сан-Марино забил дебютный мяч за национальную команду.

А ещё один полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вовсе провёл первую встречу в составе национальной команды и по этому случаю опубликовал специальный пост в Instagram.