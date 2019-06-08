Футболисты сборной России записали видеообращение травмированному Газинскому
«Юра, выздоравливай! Мы переживаем за тебя, скорейшего выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа посвящается тебе. Береги себя и удачи!» — сказал Артём Дзюба в обращении.
Юрий Газинский: Парни, с победой!— RuFootball (@rufootballru) 8 июня 2019 г.
Дзюба, с покером! Федя, с дублем!
Бара, с дебютом!
Мира и Кудряш, с голиком!
P.S. Спасибо большое за поддержку 🙏🏻 pic.twitter.com/GAO5MlXpPT
Юрий Газинский получил травму в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0). Впоследствии футболист был прооперирован.
Ранее футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече.