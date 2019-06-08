Футболисты сборной России записали видеообращение травмированному Газинскому

Футболисты сборной России поддержали травмированного партнёра Юрия Газинского, посвятив ему победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

«Юра, выздоравливай! Мы переживаем за тебя, скорейшего выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа посвящается тебе. Береги себя и удачи!» — сказал Артём Дзюба в обращении.

Юрий Газинский: Парни, с победой!

Дзюба, с покером! Федя, с дублем!

Бара, с дебютом!

Мира и Кудряш, с голиком!

P.S. Спасибо большое за поддержку 🙏🏻 pic.twitter.com/GAO5MlXpPT — RuFootball (@rufootballru) 8 июня 2019 г.

Юрий Газинский получил травму в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0). Впоследствии футболист был прооперирован.

Ранее футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече.