Футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече

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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский сообщил, что перенёс операцию на травмированном плече.
Футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече
  • ©rfs.ru

«Операция прошла успешно. Сроки восстановления станут известны чуть позже», — написал Газинский в своём Instagram.

29-летний хавбек травмировал правое плечо во время контрольного матча с клубом Футбольной национальной лиги «Чертаново» в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о сроках восстановления Газинского после травмы.

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