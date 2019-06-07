Футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский сообщил, что перенёс операцию на травмированном плече.

«Операция прошла успешно. Сроки восстановления станут известны чуть позже», — написал Газинский в своём Instagram.

29-летний хавбек травмировал правое плечо во время контрольного матча с клубом Футбольной национальной лиги «Чертаново» в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о сроках восстановления Газинского после травмы.