Футболист сборной России Газинский перенёс операцию на плече
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«Операция прошла успешно. Сроки восстановления станут известны чуть позже», — написал Газинский в своём Instagram.
29-летний хавбек травмировал правое плечо во время контрольного матча с клубом Футбольной национальной лиги «Чертаново» в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о сроках восстановления Газинского после травмы.