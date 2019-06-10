«Настрой будет самым серьёзным»: Черчесов и Головин о матче с Кипром, постоянных переездах и шутке Фабрегаса

Футболистам сборной России стоит забыть о триумфальной победе над Сан-Марино в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Об этом в преддверии матча с Кипром заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он также рассказал о возможных изменениях в составе и выразил сожаление в связи с травмой Дениса Черышева. В свою очередь полузащитник Александр Головин объяснил, как партнёры относятся к постоянным переездам, а он сам — к шутке Сеска Фабрегаса.

«Возможно, будут какие-то изменения в составе»

Матч с Кипром станет для сборной России последним в сезоне. В следующий раз национальная команда соберётся только в сентябре. Поэтому футболистам особенно важно уйти в отпуск с положительными эмоциями, заявил Станислав Черчесов на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. Но сначала тренер обсудил с журналистами тренировки в экстремальных условиях.

— В Нижнем Новгороде сейчас установилась жара, а сама игра во вторник начнётся только в 21:45. Зачем вы назначили предматчевую тренировку на полдень?

— У нас все предматчевые занятия начинаются в 12 часов. Так было и перед встречей с Сан-Марино, и в Бельгии, и на чемпионате мира. Поэтому сегодняшняя ситуация — не исключение. После тренировки футболисты пройдут восстановительные процедуры, а вечером состоится теория. А жара… Футбол — летний вид спорта, поэтому иногда приходится выходить на поле и в такую погоду.

— Не окажет ли крупная победа над Сан-Марино расхолаживающее воздействие на ваших подопечных?

— Спасибо, что напомнили. Я-то помню о таких вещах, а вот футболисты иногда забывают.

На каждую команду нужно настраиваться серьёзно. Кипр в воскресенье провёл хорошую интенсивную игру в Шотландии. Это очень крепкий и организованный коллектив, поэтому нас ждёт непростой матч.

— Вы принимали участие в двух матчах с Кипром в рамках отборочного этапа чемпионата мира-1998. Чем запомнились те игры?

— Это было давно. Тяжело сравнивать нынешнюю сборную и команду тех лет. Нас ждёт конкретный матч. Изучим как соперника в целом, так и футболистов по отдельности. Мои подопечные получат всю необходимую информацию, и с этими знаниями завтра выйдут на поле.

— Как вам Нижний Новгород?

— Город встретил нас отличной погодой. В воскресенье мы прилетели, поужинали и отправились отдыхать. Но поле находится в великолепном состоянии, стадион тоже. Убеждён, завтра на трибунах будет аншлаг.

— Ровно 59 лет назад сборная СССР в финале первого чемпионата Европы обыграла Югославию. Донесёте до игроков важность той победы?

— Во-первых, я в том матче участия не принимал и даже ещё не родился, поэтому о турнире, как и подопечные, знаю лишь понаслышке. Понятно, все в курсе, что первыми чемпионами Европы стали именно советские футболисты. Мы же думаем только о завтрашнем барьере.

— Планируется ли ротация состава на матч с Кипром?

— Не знаю такого слова. У нас есть футболисты, которые готовы чуть лучше, а некоторые, напротив, готовы хуже. Речь даже не о функциональном состоянии, просто нас ждёт встреча с новым соперником, а это новые тактические задания. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Из этого будем исходить. Возможно, и будут какие-то изменения в составе. К тому же нельзя забывать о медицинском факторе. Надеемся, все будут готовы, и нам придётся поломать голову над ростером.

— В составе сборной Кипра есть сразу несколько совсем молодых футболистов, которые прошли через ведущие английские академии. При этом у россиян такой возможности нет из-за отсутствия европейских паспортов. Это минус для нас?

— Мы знаем, что некоторые киприоты прошли определённую школу. Это видно по играм, они хорошо обучены, обладают определённым уровнем мастерства. Вечером мы укажем на это своим футболистам.

Что же касается невозможности для молодых россиян уезжать в Европу, не считаю это проблемой. У нас в стране и без того работают великолепные академии: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Зенит».

В этом плане у нас тоже многое меняется в лучшую сторону. Вы же сами видите, сколько молодых футболистов приехало в сборную. И это не искусственный процесс, все они заслужили место в национальной команде.

— Насколько сильно бьёт по команде отсутствие Дениса Черышева?

— Жалко, что его нет с нами, ведь Денис — один из ведущих игроков сборной. С другой стороны, Головин не ездил в Казахстан. Это футбол. Кто-то может получить травму, а кто-то — красную карточку. Задача команды в данном случае — заменить Черышева так, чтобы мы не почувствовали его отсутствия.

«Хотелось бы ответить Фабрегасу на поле»

Компанию Черчесову на этот раз составил Александр Головин.

— Насколько сложно будет настроиться на игру с Кипром после разгрома Сан-Марино?

— Мы уже забыли этот матч. Понятно, что выиграли, но во вторник нам предстоит встретиться с другим соперником, и настрой на Кипр будет самым серьёзным. Мы — профессионалы, и понимаем, что нужно набирать три очка.

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— Сборная России в последнее время играет в разных городах. Болельщикам это нравится, но не устаёте ли вы от постоянных перелётов?

— Вижу в этом только плюсы. Нам самим интересно приезжать в разные места и смотреть на новые стадионы. К тому же матчи национальной команды неизменно собирают аншлаги. Разумеется, футболистам это идёт только на руку.

— После матча с Сан-Марино одноклубник Сеск Фабрегас подколол вас по поводу того, что вы не сумели забить ни одного мяча. Не обидно?

— Хотелось бы, конечно, ответить ему завтра на поле, но в любом случае Сеск просто пошутил, и все это понимают. Мне не так важно забивать самому, главное, чтобы побеждала команда.

(Тут за подопечного вступился Черчесов: «Саша провёл хороший матч и проявил свои диспетчерские качества. Понятно, что всегда хочется забить самому, но он фактически организовал первый гол. Завтра у Головина на поле будет такая же роль, но с маленькими поправками»).

— Изменилась ли ваша ментальность за проведённый в «Монако» сезон?

— На самом деле, особых изменений нет. Просто теперь с ещё большим удовольствием приезжаю в сборную.

— Можно ли сказать, что в национальной команде образовалась настоящая «банда» из молодых игроков ЦСКА?

— Можно, хотя и Иван Обляков, и Ильзат Ахметов пока не так много времени провели в сборной.