Черчесов выразил разочарование отсутствием Черышева в составе сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разочарован отсутствием футболиста Дениса Черышева из-за травмы перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра.
Черчесов выразил разочарование отсутствием Черышева в составе сборной России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Жаль, что Черышева нет, он один из ведущих игроков сборной. Но это футбол. Один получил красную, как Головин в Бельгии, второй травму. Задача — заменить Черышева так, чтобы не чувствовалось его отсутствие», — сказал главный тренер на пресс-конференции.

Сборная России выйдет на поле против команды Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 11 июня в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов доволен работой российских футбольных академий.

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