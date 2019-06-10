Черчесов выразил разочарование отсутствием Черышева в составе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов разочарован отсутствием футболиста Дениса Черышева из-за травмы перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра.

«Жаль, что Черышева нет, он один из ведущих игроков сборной. Но это футбол. Один получил красную, как Головин в Бельгии, второй травму. Задача — заменить Черышева так, чтобы не чувствовалось его отсутствие», — сказал главный тренер на пресс-конференции.

Сборная России выйдет на поле против команды Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 11 июня в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов доволен работой российских футбольных академий.