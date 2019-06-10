Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч против Кипра

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в стартовом составе его команды на отборочный матч чемпионата Европы-2020 по футболу выйдут те футболисты, которые будут лучше готовы к конкретному сопернику.
Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч против Кипра
  • Reuters

«Не знаю слова ротация. Завтра будет конкретный матч. Кто-то из игроков лучше готов, кто-то чуть хуже. Завтра будет другой соперники и другие задания, состояние здоровья ребят тоже будет играть роль. Много нюансов учитывается. Надеемся, все будут готовы, тогда придётся поломать голову над составом», — заявил тренер.

Сборная России проведёт матч против команды Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 21:45.

Ранее главный тренер сборной России по футболу заявил, что ждёт аншлага в матче против Кипра.

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