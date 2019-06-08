Сборная Шотландии вырвала победу у команды Кипра в матче отбора к ЧЕ

Благодаря голу в концовке встречи сборная Шотландии сумела победить в матче группы I отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.

Счёт матча — 2:1 в пользу команды Шотландии.

В составе победителей забивали Эндрю Робертсон и Оливер Бёрк, принёсший победу своей команде на 89-й минуте поединка.

Единственный мяч сборной Кипра на счету Яниса Кусулоса.

Сборная Шотландии делит второе-третье место в группе I с командой России, одержав две победы в трёх матчах. Кипр располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Турция обыграла сборную Франции в квалификации Евро-2020.