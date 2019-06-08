Сборная Шотландии вырвала победу у команды Кипра в матче отбора к ЧЕ
Счёт матча — 2:1 в пользу команды Шотландии.
В составе победителей забивали Эндрю Робертсон и Оливер Бёрк, принёсший победу своей команде на 89-й минуте поединка.
Единственный мяч сборной Кипра на счету Яниса Кусулоса.
Сборная Шотландии делит второе-третье место в группе I с командой России, одержав две победы в трёх матчах. Кипр располагается на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что Турция обыграла сборную Франции в квалификации Евро-2020.