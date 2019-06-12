Черчесов объяснил, почему Чалов не вышел на поле в матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему он принял решение не задействовать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой отечественных футболистов со счётом 1:0.

«Чалов сидел на скамейке запасных, причём делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. Вот с Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с «Крыльями Советов», а на состояние 11 и 14 июня», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Вместе с тем, по словам Черчесова, он рад, что Чалов находится в расположении сборной России и постепенно адаптируется к требованиям тренерского штаба.

«Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Ещё раз, все данные у нас есть. Вот Дмитрий Баринов хорошо себя проявляет и поэтому на поле вышел, хоть и недавно с нами. Не потому, что мне его татуировки нравятся, а потому что он заслуживал выйти на поле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.