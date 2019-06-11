Сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020

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Подопечные Станислава Черчесова сумели добыть победу в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020.

Итоговый счёт встречи — 1:0.

По ходу встречи россияне создали большое количество опасных моментов, однако сумели реализовать лишь один из них. В концовке первого тайма Алексей Ионов переправил мяч в сетку ворот соперника с передачи Фёдора Кудряшова.

Сборная России добыла третью победу в четырёх матчах группы I и занимает второе место. Команда Кипра — пятая, с одной победой в активе.

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.

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