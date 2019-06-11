Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020

Короткая ссылка
Сборная России выигрывает у национальной команды Кипра после первой половины отборочного поединка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020.
Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

После первого тайма счёт 1:0.

Единственный мяч в первой половине матча на счету Алексея Ионова.

Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить