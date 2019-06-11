Сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020
Сборная России выигрывает у национальной команды Кипра после первой половины отборочного поединка квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
После первого тайма счёт 1:0.
Единственный мяч в первой половине матча на счету Алексея Ионова.
Ранее сообщалось, что сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром.
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