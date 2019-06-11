Сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром

Короткая ссылка
Национальная сборная России открыла счёт в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.
Сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Гол на счету Алексея Ионова с передачи Фёдора Кудряшова.

Текущий счёт в матче — 1:0. Идёт концовка первого тайма.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о вратарях сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить