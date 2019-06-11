Сборная России открыла счёт в матче отбора Евро-2020 с Кипром
Национальная сборная России открыла счёт в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Гол на счету Алексея Ионова с передачи Фёдора Кудряшова.
Текущий счёт в матче — 1:0. Идёт концовка первого тайма.
Ранее бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о вратарях сборной России.
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