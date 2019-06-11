Дасаев поделился мнением о вратарях сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев хотел бы видеть в воротах национальной команды России воспитанника отечественной школы футбола.

«Если тренеры выбрали Гилерме, значит, считают необходимым. Немного обидно, что первым номером сборной стал натурализованный игрок, который не является воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои голкиперы. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

В настоящее время основным голкипером сборной России является натурализованный бразилец Гилерме.

Ранее Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России.