Дасаев поделился мнением о вратарях сборной России

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Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев хотел бы видеть в воротах национальной команды России воспитанника отечественной школы футбола.
Дасаев поделился мнением о вратарях сборной России
  • РИА Новости

«Если тренеры выбрали Гилерме, значит, считают необходимым. Немного обидно, что первым номером сборной стал натурализованный игрок, который не является воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои голкиперы. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

В настоящее время основным голкипером сборной России является натурализованный бразилец Гилерме.

Ранее Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России.

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