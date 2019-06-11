Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России

Полузащитник сборной России Денис Черышев, который не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра, поддержал партнёров по команде и обратился к болельщикам.

«Привет, Нижний Новгород! Хотелось бы сегодня оказаться с вами, не получилось, но надеюсь, что в будущем обязательно увидимся. Желаю вам сегодня победной игры. Давайте сегодня все вместе поболеем за сборную России, чтобы всё сложилось благополучно. Ребята, вперёд!» — сказал Черышев в обращении, опубликованном на странице сборной России в Twitter.

Команда Станислава Черчесова 11 июня сыграет с национальной командой Кипра на стадионе «Нижний Новгород». Время начала встречи — 21:45 мск.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч квалификации Евро-2020 с Кипром.