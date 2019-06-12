Черчесов заявил, что решение проводить матчи сборной России в регионах было оправданным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0), заявил, что доволен приёмом национальной команды в Саранске и Нижнем Новгороде.

«Знали, что будет непросто, что это обученная и организованная команда. Мы в какой-то степени помогли, потому что не реализовали моменты. Плюс ещё два мяча отменили из-за офсайда. Игра получилась нервной в итоге. Но три очка, есть три очка. Сезон завершили на хорошей ноте. Саранск и Нижний Новгород встретили нас гостеприимно и тепло. Решение играть в регионах себя оправдало. Всегда благодарим болельщиков и стараемся их поддержать», — заявил Черчесов после матча.

Также главный тренер сборной России добавил, что хотел бы, чтобы матч против команды Кипра сложился менее нервно.

Ранее Бен Шимон заявил, что его миссия — приблизить сборную Кипра к уровню России.