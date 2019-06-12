Бен Шимон: моя миссия — приблизить сборную Кипра к уровню России
«Я всё видел, видел, какой сильный соперник. Горд своими игроками, горжусь ими. Сегодня был отличный опыт для нас и для этого города. У вас замечательный стадион. Моя миссия — приблизить сборную Кипра по уровню к России», — сказал наставник сборной Кипра после матча.
Также Бен Шимон добавил, что сборная России играла лучше и заслужила итоговую победу.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020.