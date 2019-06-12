Бен Шимон: моя миссия — приблизить сборную Кипра к уровню России

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Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон после матча квалификационного турнира ЧЕ-2020 против сборной России (0:1) в лестных тонах отозвался о сопернике и Нижнем Новгороде.

«Я всё видел, видел, какой сильный соперник. Горд своими игроками, горжусь ими. Сегодня был отличный опыт для нас и для этого города. У вас замечательный стадион. Моя миссия — приблизить сборную Кипра по уровню к России», — сказал наставник сборной Кипра после матча.

Также Бен Шимон добавил, что сборная России играла лучше и заслужила итоговую победу.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Кипра в матче отбора Евро-2020.

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