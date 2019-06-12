Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Дзюба — капитан и в такой нервной игре должен был оставаться на поле. Я видел, что он устал, сегодня он выложился. У него высокий уровень мастерства, характера не занимать. Мы знаем, что он может. Если Дзюба перейдет в АПЛ, буду рад за него. Нет сомнений, что у него получится. И ни в одном футболисте сборной таких сомнений нет», — заявил главный тренер сборной России после матча с Кипром.

Также Черчесов добавил, что Дзюба даже не вспотел в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Сан-Марино (9:0).

Ранее Черчесов заявил, что решение проводить матчи сборной России в регионах было оправданным.

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