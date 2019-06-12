Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ
«Дзюба — капитан и в такой нервной игре должен был оставаться на поле. Я видел, что он устал, сегодня он выложился. У него высокий уровень мастерства, характера не занимать. Мы знаем, что он может. Если Дзюба перейдет в АПЛ, буду рад за него. Нет сомнений, что у него получится. И ни в одном футболисте сборной таких сомнений нет», — заявил главный тренер сборной России после матча с Кипром.
Также Черчесов добавил, что Дзюба даже не вспотел в матче отборочного турнира чемпионата Европы против сборной Сан-Марино (9:0).
Ранее Черчесов заявил, что решение проводить матчи сборной России в регионах было оправданным.