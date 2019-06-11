В погоне за Бельгией: сборная России встречается с командой Кипра в квалификации Евро-2020 по футболу

Сборная России по футболу проводит четвёртый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На стадионе «Нижний Новгород» подопечные Станислава Черчесова играют с национальной командой Кипра. В последний раз коллективы встречались в квалификации чемпионата мира 1998 года. В случае победы национальная команда России может подняться на первое место в группе, которое сейчас занимает Бельгия. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф