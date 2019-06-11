В погоне за Бельгией: сборная России встречается с командой Кипра в квалификации Евро-2020 по футболу

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Сергей Стариков
Сборная России по футболу проводит четвёртый матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На стадионе «Нижний Новгород» подопечные Станислава Черчесова играют с национальной командой Кипра. В последний раз коллективы встречались в квалификации чемпионата мира 1998 года. В случае победы национальная команда России может подняться на первое место в группе, которое сейчас занимает Бельгия. RT ведёт текстовую трансляцию.
В погоне за Бельгией: сборная России встречается с командой Кипра в квалификации Евро-2020 по футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 11 июня 2019

    Какой же шанс был у Ионова! Классную комбинацию разыграли россияне: Головин черпаком забросил мяч на Кудряшова, тот ворвался в штрафную, опередил Пардо и исполнил подачу на Ионова. Алексей попытался пробить «рыбкой», но мяч ударился о землю и перелетел через перекладину. (31')

  • И снова ответ сборной России. Атаку хозяев вновь возглавил Головин, который исполнил подачу в штрафную, но Дзюбе не позволили выиграть борьбу на втором этаже. (30')

  • А вот и ещё одна попытка киприотов провести атаку. Маргаса здорово прострелил в штрафную и Сотириу мог забивать, но пробил выше. Российская оборона стала слишком много позволять своему сопернику. (29')

  • А вот и действительно неплохая атака киприотов. По правому флангу прорвались гости, после чего выполнили подачу на Сотириу. Форвард сборной Кипра оказался абсолютно один, но не смог нанести точный удар. (28')

  • Попытка киприотов провести позиционную атаку завершилась крайне неточной поперечной передачей в исполнении защитника. Россияне продолжают атаковать. (26')

  • Второй раз за матч мяч оказывается в сетке ворот сборной Кипра, но на этот раз действительно было положение вне игры. В нём оказался Ионов. Гол не засчитан. (26')

  • Очень долго оказывали помощь защитнику сборной Кипра Иоанну. В итоге он всё же вернулся на поле. (25')

  • Но если в том эпизоде не был назначен штрафной, то несколькими секундами позже судья всё же усмотрел нарушение правил в действиях киприотов. Россияне разыграли стандарт, Пардо грубо ошибся на выходе, но Фернандес не смог переправить мяч в сетку. В ходе эпизода сразу двое киприотов получили повреждения. (23')

  • Снова россияне пытаются найти дыры в обороне сборной Кипра, но подачи в штрафную пока не приносят успеха. После этого Ионов попытался прорваться по флангу, получил толчок в спину, но арбитр не заметил нарушения правил. (22')

  • Киприоты попытались ответить быстрой контратакой, но Сотириу оказался в офсайде. (21')

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