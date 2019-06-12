Черчесов: хотелось бы, чтобы сборная России доминировала и гнула свою линию

Главный тренер сборной России по футболу после поединка квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 заявил, что сборная России пока не может играть с позиции силы против лучших команд мира.

«Очень бы хотелось, чтобы мы доминировали, гнули свою линию. Но пока мы не можем делать это с большими сборными. Пока что хочется иметь команду, которая может быть хамелеоном, перестроиться в любой ситуации, поменяться. Это достигается за счёт игроков, которые выполняют разные функции», — сказал Черчесов журналистам.

Также главный тренер сборной России добавил, что его команда не до кона разобралась с тактическими перестроениями соперника по ходу встречи.

Ранее сообщалось, что Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ.