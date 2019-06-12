Гол Ионова, два отменённых мяча и третий «сухарь» Гилерме подряд: как Россия победила Кипр в квалификации Евро-2020

Сборная России в Нижнем Новгороде c минимальным счётом обыграла Кипр в матче отборочного этапа Евро-2020. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Алексей Ионов. Ещё два гола подопечных Станислава Черчесова были отменены из-за положения вне игры. А Маринато Гилерме в третьей встрече квалификации подряд не позволил поразить свои ворота.

Минимальные изменение в составе

«Молодые люди, вам не нужны флаги по сто рублей?» — спросила бабушка, продающая атрибутику, у болельщиков возле касс.

«Спасибо, но нам нужны билеты», — ответила группа задумчивых молодых ребят.

Как выяснилось, они приехали в Нижний Новгород из Москвы, но заранее купить квитки не успели.

«Теперь пытаемся найти хоть какой-то вариант, но билетов днём с огнём не сыщешь за любые деньги», — сетуют мужчины.

Удалось ли им попасть на стадион — неизвестно. Впрочем, поиском билетов в этот день занимались не только болельщики из других городов. В социальных сетях можно было найти множество соответствующих постов. Там же можно было найти проходки за 4—5 тысяч.

Возле арены более удачливый народ начал собираться уже за несколько часов до стартового свистка. Как и в Саранске, РФС подготовил для болельщиков масштабную развлекательную программу под лозунгом «Наши парни в городе».

В том числе все присутствующие вновь получили возможность сыграть в футбол с «легендами», только к Дмитрию Хлестову и Руслану Пименову, которые уже участвовали в подобной акции в Саранске, присоединились Дмитрий Сычёв, Андрей Каряка и Алексей Смертин. А сама встреча проходила в формате «пять на пять».

После матча состоялась автограф-сессия звёзд, которая по сути началась ещё во время поединка, так как экс-игрокам сборной приходилось постоянно отвлекаться и фотографироваться у бортов. Особой популярностью пользовался, конечно, Сычёв, который по возрасту (35 лет) вполне ещё мог выступать на профессиональном уровне.

Между тем нынешним звёздам российской сборной предстояло сразиться с Кипром. И после разгрома Сан-Марино (9:0) болельщики ждали от подопечных Станислава Черчесова столь же уверенной победы.

Другое дело, что нынешний соперник был куда выше уровнем. Это подтвердил воскресный матч с Шотландией, в котором киприоты едва не отобрали очки у британцев на выезде — 1:2. Вот и России они намеревались дать серьёзный бой.

Между тем Черчесов обошёлся практически без ротации состава и выпустил на поле тех же исполнителей, которые громили Сан-Марино, за исключением Алексея Миранчука. Его место в заявке занял быстрый Алексей Ионов.

Упущенные возможности и опасное падение Кудряшова

Российская сборная, памятуя о чаяниях болельщиков, с первых минут понеслась вперёд, однако отечественной команде явно не хватало везения. Началось всё с того, что Дзюба, несколько дней назад перешагнувший порог в 20 голов за сборную, в паре эпизодов из убойной позиции головой пробил неточно.

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Затем счёт удалось открыть Ионову, но мяч Алексея был отменён из-за офсайда у партнёра. Ситуация повторилась через десять минут, когда уже Роман Зобнин расстреливал ворота. На этот раз положение вне игры зафиксировали у самого Ионова.

А незадолго до этого Марио Фернандес после неудачной игры голкипера на выходе пробил в скопление футболистов на линии ворот Кипра.

Впрочем, и соперник один раз простил сборную России. В одном из эпизодов Ренату Маргаса убежал от Марио Фернандеса на левом фланге и выполнил отличный прострел в чужую штрафную, но Пиерос Сотириу с нескольких метров пробил выше.

Казалось, Россия так и не сумеет открыть счёт до перерыва, но на 38-й минуте везение гостей закончилось. Зобнин выполнил хитрую разрезающую передачу на ход подключившемуся к атаке по левому краю Фёдору Кудряшову, а тот выполнил идеальный прострел на Ионова. Алексею оставалось лишь отправить мяч между ног вратарю.

Единственной ложкой дёгтя для сборной в этой ситуации могла стать травма Кудряшова. Спустя пару минут после гола он неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Выбежавшие на поле врачи моментально показали знаками, что защитнику требуется замена, а спешно переодеваться отправился Евгений Чернов.

Однако, получив помощь, Кудряшов всё же пришёл в себя и смог продолжить игру. В целом Россия в первом тайме владела внушительным преимуществом, а выделялся в составе хозяев Головин.

Усталость россиян и выход Баринова в концовке

Второй тайм начался для сборной России также, как и первый — с нереализованного момента. На этот раз Ионова вывели практически один на один с вратарём, но он, перебрасывая голкипера, отправил снаряд чуть мимо створа.

В дальнейшем отечественной команде становилось всё сложнее. После перерыва россияне чувствовали себя ощутимо тяжелее, а у соперника даже начали проходить атаки. Правда, подопечные Черчесова, в свою очередь, получили возможность врываться в свободные зоны, но не слишком активно ею пользовались.

Один неутомимый Головин продолжал мчаться вперёд. Казалось, его задела шутка партнёра по «Монако» Сеска Фабрегаса относительно отсутствия у него голов в матче с Сан-Марино. В одном из моментов футболист пытался заработать пенальти, а в другом заставил на жёлтую карточку сфолить на себе Ренату Маргасу.

А вот у Антона Миранчука начали наблюдаться признаки усталости, и Черчесов по истечении часа игры заменил его на брата. Чуть позже поле покинул и отдавший все силы Зобнин. В игру вступил молодой Дмитрий Баринов, который дебютировал за сборную несколько дней назад.

Выход опорника «Локомотива» помог России успокоить игру и дать понять сопернику, что на очки в Нижнем Новгороде рассчитывать не приходится.

Мало того в концовке Головин мог поставить точку в этой встрече, но не попал в створ из убойной позиции. К сожалению, отличиться Александру так и не удалось. Не хватило везения в данном матче и Дзюбе, который спустя пару минут тоже оказался в убойной позиции, но пробил прямо в защитника.

Тем не мене сборная добилась главного — набрала три очка и ушла на перерыв на втором месте в своей группе. А вратарь Маринато Гилерме ушёл с поля без пропущенных мячей в третьем матче квалификации подряд.

Уже в сентябре подопечных Черчесова ждут матчи с Шотландией и Казахстаном.