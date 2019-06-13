«Спартак» готов заплатить €20 млн за аргентинского полузащитника

Московский «Спартак» готов предложить €20 млн за аргентинского полузащитника английского «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

Российский клуб в борьбе за футболиста может опередить один из ведущих клубов Аргентины «Бока Хуниорс», сообщает журналист Луис Фрегосси в своём Twitter.

Atención .. se demora la llegada de Alexis Mac Allister a Boca

El #Spartak de Moscú llamo al #Brigthon de Inglaterra ofertando 20 M de euros por el volante . . El futuro del jugador ahora es una incógnita — Luis Fregossi (@LuisFregossi) 13 июня 2019 г.

Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» за €8 млн в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду.

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей.

Ранее стало известно, что «Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора.