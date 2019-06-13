«Спартак» готов заплатить €20 млн за аргентинского полузащитника

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Московский «Спартак» готов предложить €20 млн за аргентинского полузащитника английского «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

Российский клуб в борьбе за футболиста может опередить один из ведущих клубов Аргентины «Бока Хуниорс», сообщает журналист Луис Фрегосси в своём Twitter.

Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» за €8 млн в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду. 

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей. 

Ранее стало известно, что «Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора.

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