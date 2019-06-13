«Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора
«Спартак» интересуется левым защитником сборной Эквадора (U-20), выступающим сейчас на чемпионате мира. Скауты клуба специально ездили в Польшу просматривать игрока», — приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.
Паласиос в настоящий момент защищает цвета «Виллема II» из Нидерландов. В завершившемся сезоне чемпионата страны он принял участие в 27 матчах и отдал четыре результативные передачи.
Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется хорватским защитником.