«Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора

Московский «Спартак» интересуется защитником сборной Эквадора (U-20) Диего Паласиосом.

«Спартак» интересуется левым защитником сборной Эквадора (U-20), выступающим сейчас на чемпионате мира. Скауты клуба специально ездили в Польшу просматривать игрока», — приводит «Р-Спорт» слова источника, знакомого с ситуацией.

Паласиос в настоящий момент защищает цвета «Виллема II» из Нидерландов. В завершившемся сезоне чемпионата страны он принял участие в 27 матчах и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется хорватским защитником.