Замены для Каборе и Перейры, приход Камболова и приглашение Мирзова: как «Краснодар» меняется перед дебютом в ЛЧ

Перед дебютом в Лиге чемпионов «Краснодар» остался без целого ряда ведущих футболистов. Шарль Каборе и Маурисио Перейра не стали продлевать с клубом контракты, а Юрий Газинский и Виктор Классон выбыли из строя на длительный срок из-за травм. На замену им южане уже приобрели троих новичков. Четвёртым может стать получивший вызов в сборную России Резиуан Мирзов, которого «Краснодар» намерен взять в аренду у «Ростова».

Быстрая замена лидерам

Завершившийся сезон получился для «Краснодара» знаковым, ведь команда не только снова завоевала медали РПЛ, но и впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов.

Однако дебют в главном еврокубке омрачил уход сразу двух ведущих полузащитников. Шарль Каборе и Маурисио Перейра не один год вели игру команды в центре поля, но не договорились с клубом о новых контрактах.

Впрочем, в «Краснодаре» заблаговременно подготовились к потере лидеров. Ещё весной было объявлено о приходе Кайо и Юнеса Намли.

Первый — прямая замена Каборе. 23-летний бразильский опорник два года назад переехал в португальскую «Санта-Клару» и провёл за неё 22 матча в минувшем сезоне высшего дивизиона чемпионата страны. По информации авторитетного портала Transfermarkt, южане заплатили за футболиста €3 млн.

Специалисты отмечают, что Кайо не только хорош в отборе и грамотно читает игру, но и замечательно видит поле. Умное начало атак тоже можно считать сильной стороной бразильца. Однако вопросы вызывает недостаток опыта выступлений в Европе.

Чуть более искушённым является 24-летний Юнес Намли. Футболист марокканского происхождения родился в Дании и там же начинал свою карьеру. Затем талантливый полузащитник перебрался в Нидерланды, где в прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах в составе «ПЕК Зволле», забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

Болельщики «Краснодара» наверняка оценят дриблинг Намли, а также его умение отдать последний пас. При этом Юнес способен сыграть как на позиции плеймейкера, так и на правом фланге. Однако ему, как и Кайо, потребуется время на адаптацию.

Эпидемия травм

Казалось бы, южане максимально оперативно нашли замену Каборе и Перейре, но в июне один за другим тяжёлые травмы получили ещё два ведущих полузащитника «Краснодара» — Юрий Газинский и Виктор Классон.

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Причём оба «сломались» в матчах за сборные. Газинский повредил плечо в контрольной игре с «Чертаново», а швед Классон — колено во встрече с Испанией. Таким образом, и Юрий, и Виктор выбыли из строя на срок до полугода.

Объяснять, насколько важны эти игроки для «Краснодара», смысла не имеет. Газинский в завершившемся сезоне был одним из лидеров южан в центре поля, а Классон отвечал за атакующие действия и забил во всех турнирах 15 мячей, а также отдал десять результативных передач.

Учитывая уход Каборе и Перейры, потери «Краснодара» в преддверии дебюта в Лиге чемпионов выглядели уже катастрофическими. Мусаев не скрывал, что теперь команде потребуется провести более масштабную трансферную кампанию.

«Мы можем потерять Газинского на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем ещё усиление в середину поля», — приводит слова тренера Sports.ru.

Подписание Камболова и возможная аренда Мирзова

Впрочем, клубу и в этой ситуации удалось сработать максимально оперативно. На замену Газинскому у «Рубина» приобрели опытного опорника Руслана Камболова.

29-летний воспитанник «Локомотива» пять лет провёл в Казани, а при Станиславе Черчесове начал регулярно вызываться в сборную. При этом Камболов способен помочь не только в опорной зоне, но и в центре обороны. Собственно, на этой позиции Руслан и провёл вторую половину минувшего сезона, причём с капитанской повязкой.

Наконец, ещё одним новичком команды может стать Резиуан Мирзов, который внёс значительный вклад в успешное выступление «Арсенала». Техничный футболист забил в РПЛ шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

При этом права на полузащитника принадлежат «Ростову», но в тактические схемы Валерия Карпина Мирзов не вписывается. «Краснодар» же, по информации СМИ, намерен взять Резиуана в аренду.

Основная позиция 25-летнего игрока на поле — левый фланг атаки, так что он способен заменить травмированного Классона. Уроженец Баксана обладает крайне нестандартной техникой и смело идёт в дриблинг, что, как правило, не характерно для российских футболистов. Также он регулярно смещается в центр и наносит поставленные удары.

Надежда на молодёжь

Остальные линии «Краснодара», на первый взгляд, укомплектованы, но команде явно не помешало бы усиление линии атаки, где остались Иван Игнатьев и Ари. Натурализованный бразилец много забивал в первой части завершившегося сезона, но затем получил травму. К тому же форвард давно перешагнул 30-летний рубеж.

Игнатьев в силу молодости играл нестабильно, а в марте вдобавок был отправлен в фарм-клуб после отказа подписывать новый контракт. И даже после возвращения Ивана Мусаев порой был вынужден выпускать на острие Классона.

Остаётся надеяться, что в новом сезоне Игнатьев сосредоточится только на футболе и добьётся прогресса. Того же можно пожелать остальным молодым воспитанникам «Краснодара»: Магомеду Шапи-Сулейманову, Матвею Сафонову, Даниилу Уткину и другим.

К слову, полузащитник Уткин в сложившейся ситуации, когда команда осталась без целого ряда ключевых исполнителей в центре поля, вполне может побороться за место в основе.

В прошлом сезоне Мусаев уже начал подпускать 19-летнего футболиста к основе и тот даже забил дебютный мяч. Даниил отметился важнейшем голом в ключевой игре с ЦСКА, победа в которой во многом позволила «Краснодару» пробиться в Лигу чемпионов.