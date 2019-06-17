Сербский бомбардир, бразильский вундеркинд и запасной «Ливерпуля»: самые спорные летние трансферы Европы в футболе

В европейском футболе трансферное окно получается весьма богатым на события. Ведущие клубы совершили целый ряд спорных сделок. Так, «Реал» заплатил €45 млн за 18-летнего бразильца Родриго, а «Саутгемптон» выкупил у «Ливерпуля» права на Дэнни Ингса за €22,8 млн. RT рассказывает об игроках, чья стоимость вызвала у болельщиков вопросы.

Лука Йович (€60 млн, из «Айнтрахта» в «Реал»)

«Реал» уже стал главным ньюсмейкером футбольной Европы: за первые две недели июня мадридцы приобрели игроков более чем на €300 млн и даже побили собственный трансферный рекорд.

Одной из главных покупок «Реала» стал Лука Йович. Серб провёл отличный сезон в немецком «Айнтрахте» и забил 27 мячей во всех турнирах. Во многом благодаря его усилиям команда добралась до полуфинала Лиги Европы.

Впрочем, 21-летний форвард отыграл в Германии всего два года, а потому его приобретение «Реалом» за €60 млн выглядит весьма рискованным. В Мадриде от Йовича будут ждать гораздо большего. Очевидно, что уровень давления в одном из сильнейших клубов мира не сравнится с комфортной обстановкой, которая сложилась в «Айнтрахте». Доверие в «Реале» порой не оправдывали и большие звёзды, например, Кака, за которого заплатили лишь на пять миллионов больше.

Эдер Милитао (€50 млн, из «Порту» в «Реал»)

О Милитао большая часть болельщиков ничего не знала вплоть до минувшего сезона. Молодой центральный защитник начинал карьеру на родине в «Сан-Паулу» и стремительно прогрессировал.

Уже прошлым летом футболиста за €7 млн купил «Порту» — чтобы спустя год продать за €50 млн. Это очередной пример умения «драконов» зарабатывать деньги.

Милитао провёл в Португалии хороший сезон и стал одним из ведущих игроков команды. Он зарекомендовал себя как практически непроходимый и достаточно жёсткий защитник с хорошим первым пасом. Некоторые даже начали сравнивать Эдера с Пепе.

Но в «Реале» пробиться в основу ему будет существенно тяжелее, учитывая, что места там забронированы за Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном.

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Родриго (€45 млн, из «Сантоса» в «Реал»)

Ещё больше вопросов вызвал трансфер 18-летнего Родриго из «Сантоса». Молодой футболист, безусловно, невероятно талантлив, но выплаченные за него деньги кажутся большим авансом.

Опыта игры на высшем уровне у Родриго в силу возраста не так много. По сути, за «Сантос» он провёл лишь один полноценный сезон, хотя дебютировал в основном составе уже в 16 лет.

На родине Родриго называют вторым Неймаром, а сильными качествами игрока считаются техника и скорость.

Любопытно, что «Реал» в последний момент перехватил юного футболиста у «Барселоны» — отец спортсмена даже успел побывать на переговорах с каталонцами.

Рауль Хименес (€38 млн, из «Бенфики» в «Вулверхэмптон»)

Если в Испании позволить себе крупные траты могут лишь ведущие клубы, то в Англии заплатить за футболиста несколько десятков миллионов евро способен практически любой клуб Премьер-лиги.

Яркий тому пример — трансфер Рауля Хименеса из «Бенфики» в «Вулверхэмптон». За 28-летнего форварда клуб не пожалел почти €40 млн. После удачной аренды (Хименес забил 17 мячей во всех турнирах) «Вулверхэмптон» решил выкупить права на нападающего.

При этом завершившийся сезон стал для мексиканца первым в карьере, когда он сумел перешагнуть отметку 15 голов в целом и 10 голов в национальном первенстве.

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Керем Демирбай (€32 млн, из «Хоффенхайма» в «Байер»)

В Германии тратят деньги куда аккуратнее. Лишь «Бавария» может позволить себе действительно крупные трансферы. Например, этим летом в Мюнхен за €80 млн окончательно переехал Люка Эрнандес.

Удивил и «Байер», который не пожалел €32 млн за полузащитника «Хоффенхайма» Керема Демирбая. 25-летний футболист в своей прежней команде играл роль одного из лидеров, но выплаченная за него сумма кажется завышенной.

При этом Демирбай в «Хоффенхайме» отвечал не только за разрушение, но и за организацию атак. В завершившемся сезоне Бундеслиги он записал на свой счёт сразу девять результативных передач и четыре гола.

Дэнни Ингс (€22,8 млн, из «Ливерпуля» в «Саутгемптон»)

Трансфер Ингса — ещё один пример английской щедрости. Нападающий несколько лет безуспешно пытался пробиться в основу «Ливерпуля», но в итоге суммарно наиграл за красных всего 25 матчей во всех турнирах.

Неудивительно, что минувший сезон Дэнни предпочёл провести в аренде в «Саутгемптоне». И на новом месте игрок, наконец, снова почувствовал вкус футбола. В 24 матчах он записал на свой счёт семь мячей.

Результативность Ингса сложно назвать поражающей воображение, но «святые» решили выкупить трансфер форварда и заплатили за него больше €20 млн. Таким образом, «Ливерпулю» удалось заработать на ненужном исполнителе почти €15 млн.

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Эмиль Аудеро (€20 млн, из «Ювентуса» в «Сампдорию»)

В Италии же одним из главных ньюсмейкеров лета как ни странно стала «Сампдория». Нынешним летом клуб уже потратил на трансферном рынке €40 млн евро, тогда как действующий чемпион «Ювентус» — ноль.

Примечательно, что ровно половина указанной суммы ушла на покупку талантливого вратаря Аудеро как раз у туринцев. Высокий прыгучий голкипер несколько лет провёл на скамейке запасных «Ювентуса» за спиной у Джанлуиджи Буффона и в прошлом июле предпочёл уехать за игровой практикой в аренду в «Сампдорию».

Решение оказалось абсолютно верным. Аудеро быстро стал «первым номером» команды и в итоге провёл за неё 36 матчей, в которых пропустил 51 мяч. Не обошлось и без ошибок, но клуб всё равно решил выкупить трансфер 22-летнего Эмиля за весьма серьёзную сумму.